食藥禁忌｜吃文旦柚子會引發危險？這些藥與柚子一起服用恐傷心臟

不少民眾知道，血壓藥不能跟西柚一起吃，那中秋節盛產的文旦可以嗎？



醫師指出，只要是柚類水果，都不適合跟藥物一起服用，因為藥物跟食物間會交互影響，如果不小心吃錯，會引發許多健康危險。

藥物與食物禁止併用組合（按圖看清👇👇👇）

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藥物跟柚子一起吃要小心 嚴重恐傷害到心臟

台灣家庭醫學科醫師黃煜晏指出，有在定期服用藥物的民眾，盡量不要吃柚子，因為特定藥物跟柚子一起吃會導致藥物中毒，有在服用降血脂藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑、降血壓藥、抗心律不整藥、抗癲癇藥等患者，都需要特別注意。

許多藥物跟食物需要靠肝臟的酵素來代謝，但是柚類水果含有「呋喃香豆素」會抑制肝臟內的酵素，導致藥物代謝變慢、濃度上升，這是非常危險的，如果血壓藥的濃度增加，就可能會造成血壓過低或心臟傷害，降膽固醇藥物配柚子甚至可能會橫紋肌溶解。

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把柚子跟藥物隔開吃也沒用 注意忌口才最實際

黃煜晏提醒民眾，就算把藥物跟柚子隔開一段時間再吃也太不好，因為呋喃香豆素影響的時間，可以持續數小時到3天，根本無法和用藥時間錯開，因此建議最好就是都不要吃。

最擔心的是病人怕藥物中毒，選擇停藥吃柚子，結果病情變得更嚴重，這是本末倒置。如果家中有服用慢性藥的長輩，一定要提醒他們，或者幫他們核對一下是否有服用上述的藥物才能安心過節。

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