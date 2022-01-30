高膽固醇要小心心血管疾病！一文搞懂膽固醇看脂蛋白密度分好壞

大家都聽過膽固醇（Cholesterol），也或許了解膽固醇過高對心臟有害，容易導致心血管疾病，這也是為什麼膽固醇常被認為是不好的東西，不過，你可能不知道，膽固醇其實是人體內必需的原料，如果沒有膽固醇，我們可能沒辦法存活。《Hello醫師》將幫助你拋開對膽固醇的成見，重新認識膽固醇。

撰文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



膽固醇是什麼？

膽固醇是一種脂質分子，就像油脂一樣，呈稠狀且具黏性，身體內的細胞中都可以發現膽固醇的蹤跡，因為它是組成細胞膜的主要成分，此外，人體也需要膽固醇來製造荷爾蒙、幫助吸收維他命D和消化食物。

▼高膽固醇高危人士：（按圖👇👇👇）

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人體膽固醇有2大來源，一是身體會自然生成所需的膽固醇，70~80%由肝臟生成，另外則是從食物中攝取，大多動物性食品包括：蛋黃、肉類或芝士等，都含有膽固醇。

如果血液中膽固醇含量過高，會容易堆積動脈斑塊（Plaque），這種情形就稱為動脈粥狀硬化（Atherosclerosis），會導致造成血管狹窄、阻塞，進而導致冠狀動脈疾病（Coronary heart disease）等心血管疾病。

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膽固醇及脂蛋白：密度高低分好壞

多數人都將膽固醇和及心血管疾病連結在一起，嚴格來說，我們應該和脂蛋白（Lipoproteins）一起討論。

脂蛋白和膽固醇常常被視為同樣物質，但其實有所差別；脂蛋白的內部由脂質構成，外部的成分則為蛋白質，因而得名脂蛋白。

膽固醇身為脂質的一種，自然也被包在脂蛋白的內部，蛋白層讓膽固醇獲得親水性，得以在血液中流動，脂蛋白就像膽固醇的「Uber」，運送它至身體各處細胞或器官，所以脂蛋白和膽固醇才會常常被混為一談。脂蛋白可大致粗分為以下5類：

5類脂蛋白（按圖👇👇👇）

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1. 乳糜微粒（Chylomicron）：屬於顆粒最大的脂蛋白，主要運送三酸甘油脂（Triglycerides），進入血液循環後很快就可以被分解，不容易殘留在血管壁上，造成動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）。

2. 極低密度脂蛋白（Very-low-density, VLDL）： 由肝臟產出，將肝內三酸甘油脂運出，供給其他組織細胞利用。VLDL會造成動脈斑塊的堆積，提升心臟病風險，因此也有人稱其為壞膽固醇之一。

3. 中密度脂蛋白（Intermediate-density lipoprotein, IDL）：是VLDL代謝為LDL的中間產物，在血液中含量非常低。

4. 低密度脂蛋白（Low-density lipoprotein, LDL）：公認的「壞膽固醇」，在血液中約佔60%~70%，負責運送膽固醇分子。低密度脂蛋白過高和動脈粥狀硬化有密切關聯，不過和VLDL主要的差別在於，VLDL主要運送的是三酸甘油酯，而LDL主要運送膽固醇。

另外，LDL內還可以細分出不同大小的顆粒，而小顆粒低密度脂蛋白（Small Dense Low-Density Lipoprotein, sdLDL），又更容易引起心臟病，所以也被稱為「超壞膽固醇」。

5. 高密度脂蛋白（High-density lipoprotein, HDL）：俗稱「好膽固醇」，因為HDL能把附著於血管壁、多餘的膽固醇，送回肝臟分解或利用，也有研究顯示HDL能預防動脈斑塊的推積，降低心血管疾病的罹患風險。

▼高膽固醇所引致的血管毛病的症狀：（按圖👇👇👇）

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好壞膽固醇皆有必要

有些人可能看到「壞膽固醇」這4個字就避之唯恐不及，的確，所有低密度脂蛋白都可能提高動脈阻塞等心血管疾病機率，但「膽固醇」本身並無好壞，且是人體正常運作的重要原料之一，大部分的症狀通常是因為「脂蛋白」的運送過程中而產生。

然而，人體也不能完全沒有低密度脂蛋白，否則膽固醇將無法運送給肝外組織利用？不過在預防心血管疾病上，我們仍須注意攝入的食物、運動和血脂狀況，才能達到理想的防範效果。

脂蛋白的代謝途徑

前面提到膽固醇在人體中主要透過兩種來源產生，同樣地，它們也會經由這兩種管道進行一系列循環降解作用，提供細胞所需的膽固醇，最後透過肝臟回收。

內源性途徑

1. 肝臟藉由游離脂肪酸與碳水化合物合成三酸甘油脂，包裹在VLDL內進入血液。

2. 在血管中與脂蛋白脂肪酶（Lipoprotein lipase，以下簡稱LPL）發生作用、遭到水解後，釋放出肝油和脂肪酸給脂肪和肌肉組織吸收，同時產生IDL ，一部份會被肝臟吸收，其他則繼續參與血液循環。

3. 當IDL受到肝脂酶（Hepatic lipase）水解後，便會產生LDL，可被肝臟或是周邊組織吸收，釋放出膽固醇。

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外源性途徑

1. 腸道從食物中吸收三酸甘油脂和膽固醇，脂化形成乳糜微粒。

2. 乳糜微粒進入淋巴循環後，再透過胸導管進入血流當中。

3. 與LPL發生作用，水解釋放出甘油與脂肪酸供周圍組織吸收，剩下乳糜微粒殘體。

4. 乳糜微粒殘體繼續進行循環，直到肝臟回收。

造成膽固醇超標的危險因子

若你沒有定期健檢的習慣，你可能不知道自己的有無膽固醇過高的情形，如果你發現自己符合數項下列所述之情況，建議進行血脂檢測，減少高膽固醇引發其他疾病的機會，造成高膽固醇血症的危險因子有：

飲食習慣：不健康的飲食習慣，會導致膽固醇過高，例如從肉類、油炸類或加工食品中攝取過多的飽和脂肪，或是同樣自加工食品等食物，攝取過量的反式脂肪，這些都會使LDL，壞膽固醇濃度提高。

第二型糖尿病（Type 2 diabetes）

缺乏運動：久坐少動的坐式生活型態，會降低HDL，好膽固醇的濃度。

抽煙：會降低HDL的濃度，並提升LDL，壞膽固醇的濃度，在女性中又特別明顯。

年齡：年紀愈長愈容易有高膽固醇血症，然而，雖然在兒童跟青少年較少見，但仍有可能有高膽固醇的問題。

體重：過重和肥胖都會造成膽固醇濃度升高。

基因：家族性高膽固醇血症（Familial Hypercholesterolemia, FH）就是會遺傳的高血脂症。

藥物：某些特定藥物也有可能導致膽固醇濃度變高。

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膽固醇過高 小心心血管疾病

當血液當中的膽固醇過高，便可能造成高膽固醇血症（Hypercholesterolaemia），這屬於高血脂症（Hyperlipidemia）的一種，但後者指的是血液中的血脂太高，而不單指膽固醇。

如前所述，顆粒愈小的低密度脂蛋白，可能提高更多心血管疾病風險，因為它們容易被氧化形成氧化型低密度脂蛋白（oxidized LDL），導致巨噬細胞進行胞吞作用形成泡沫細胞，之後產生一系列相關反應導致脂肪斑塊逐漸成形、變大，也就是動脈粥狀硬化。

動脈粥狀硬化步不僅會造成血管變窄、血流受阻，如果斑塊破裂，將可能造成血栓，堵塞血管，導致冠狀動脈的阻塞，嚴重可致心絞痛（Angina）或心肌梗塞。動脈斑塊也會在身體其他部位形成，例如大腦或四肢，還可能造成頸動脈疾病（Carotid Artery Disease）、中風或周邊動脈疾病（Peripheral Artery Disease, PAD）。

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如何讓膽固醇不超標？

先做個血脂檢查吧！由於高膽固醇血症並沒有明顯的症狀，因此建議滿18歲後，每4~6年檢查一次。台灣衛福部國民健康署提供40~65歲民眾每3年1次，以及55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且滿35歲者、 65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。

如果你有膽固醇過高的問題，通常會先透過改善生活型態著手，一段時間後，再次檢測血脂狀況，若仍偏高，則可能會使用藥物幫助降低膽固醇。

改善生活型態：利用戒煙、健康飲食、規律運動或減肥等方式，降低體內膽固醇濃度。

藥物：史他汀類藥物（Statins）、膽酸結合樹脂（Bile acid binding resin）、膽固醇吸收抑制劑皆有助降低膽固醇，醫師會根據病患情況決定使用何種藥物。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：膽固醇是什麼？看脂蛋白密度分好壞】

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