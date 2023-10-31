超級食物｜一文盤點南瓜子營養好處 4類人士食用要留意！

萬聖節來臨，不少人都會把南瓜掏空，用於製作應節裝飾。一般而言，觀賞用南瓜的味道會不及食用南瓜，因為較少人會食用。但又是否知道，你扔掉的南瓜內部原來蘊含著另一種豐富營養的「超級食物」！



南瓜籽不但營養豐富，既可作為零食食用，也可以用於烹飪和烘焙。它是植物性蛋白質的良好來源，適合素食者和需要增加蛋白質攝取的人。此外，南瓜子富含健康的不飽和脂肪酸，有助於降低膽固醇水平和發炎反應，對心臟健康至關重要。

同時，南瓜子亦都是良好的纖維來源，有助於促進消化系統的健康，並預防便秘。南瓜子又富含多種礦物質，包括鋅、銅、鎂和錳，這些礦物質對於免疫系統功能、骨骼健康、能量代謝和抗氧化反應至關重要。另外，富含抗氧化物質，例如維生素E和類黃酮化合物，亦是南瓜子的一大好處，都有助於保護細胞免受自由基的傷害，適當食用南瓜子更能有效降低患上慢性疾病風險，如心臟病、癌症和糖尿病等。

相關文章：南瓜｜降膽固醇助防癌4種南瓜營養比拼 日本南瓜熱量=中國南瓜2倍

南瓜子的營養價值

+ 6

南瓜子富含多種營養，包括：

1. 蛋白質：南瓜子是植物性蛋白質的良好來源，對於素食者或需要增加蛋白質攝取的人特別有益。



2. 健康脂肪：南瓜子富含健康的不飽和脂肪酸，如單元不飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪酸。 這些脂肪酸有助於維持心臟健康、降低膽固醇水平和發炎反應。



3. 纖維：南瓜子富含膳食纖維，有助於促進消化系統的健康，並有助於預防便秘。



4. 礦物質：南瓜子是維生素E、鋅、銅、鎂和錳的良好來源。 這些礦物質在維持免疫系統功能、骨骼健康、能量代謝和抗氧化反應中起着重要作用。



5. 抗氧化物質：南瓜子富含抗氧化物質，如維生素E和類黃酮化合物。 這些化合物有助於保護細胞免受自由基損傷，並對健康具有保護作用。



4類人士食用時要小心！

儘管南瓜子對大多數人來說是安全且健康的食物選擇，但以下情況下的人士可能需要注意或避免食用南瓜子：

1. 過敏反應：某些人可能對南瓜子過敏，導致過敏症狀，如皮膚搔癢、呼吸困難、腫脹等。如果您對南瓜或其他堅果過敏，應避免食用南瓜子。



2. 消化問題：南瓜子富含纖維，對某些人可能引起消化不適，如腹脹、胃痛或腹瀉。如果您有消化系統敏感或易患胃腸道問題，建議適量食用或避免過量攝取南瓜。



3. 高熱量攝取：南瓜子雖然富含營養，但也是高熱量食物。如果您正試圖減肥或需要限制熱量攝入，建議適量食用南瓜子，並將其納入整體飲食計劃中。



4. 藥物交互作用：南瓜子中的某些成份可能與特定藥物有交互作用。如果您正在服用特定藥物，尤其是抗凝血藥物或血壓藥物，建議諮詢醫生或藥劑師，以了解南瓜子是否適合您的情況。



同場加映：按圖看甜南瓜鑒別方法

+ 8

２款簡單的南瓜子烹飪方法

烤南瓜子：

1. 預熱烤箱至180°C（350°F）。



2. 將南瓜子放在平坦的烤盤上，確保它們均勻分佈。



3. 南瓜子上可以撒上少量鹽或其他調味料，依照個人喜好添加，如辣椒粉、大蒜粉或香草粉等。



4. 將烤盤放入預熱的烤箱中，烤約10-15分鐘，或直到南瓜子變成金黃色且脆脆的。取出烤盤，讓南瓜子冷卻一會兒，然後即可食用。烤南瓜子可以作為健康的零食或用於添加到沙拉、乳酪或其他烘焙食品中。



炒南瓜子：

1. 在平底鍋中加熱一些植物油（如橄欖油或花生油）。



2. 將清洗乾淨的南瓜子放入熱油中，小火翻炒。



3. 可選擇加入適量的鹽或其他調味料，如黑胡椒、孜然或五香粉，依個人口味決定。



4. 不停地攪拌南瓜子，炒約5-7分鐘，或直到它們變得金黃色和香氣四溢。



5. 關火，讓南瓜子在鍋中冷卻一會兒，然後即可食用。炒南瓜子可以作為開胃小點心或添加到炒菜、米飯或義大利麵中增添口感和營養價值。

