南瓜｜降膽固醇助防癌4種南瓜營養比拼 日本南瓜熱量=中國南瓜2倍

南瓜是萬聖節的代表，其營養也非常豐富，南瓜含維他命B、C、E、纖維、鐵質及葉酸，對維持免疫系統健康有一定幫助。另外，南瓜籽含亞油酸，能控制血液中的膽固醇，並有助降低膽固醇。



南瓜常被誤作為蔬菜類，南瓜其實是澱粉類。（網上圖片）

南瓜不是蔬菜 熱量少番薯一半

南瓜常被誤作為蔬菜類，但南瓜其實是澱粉類，但與其他澱粉類食物相比，其熱量相對是較低，每100克番薯及馬鈴薯，分別有114卡路里及77大卡路里，而南瓜只有49卡路里，其膳食纖維也有1.4克。

南瓜中含有玉米黃素及葉黃素，有保護眼睛的作用，也含豐富的β胡蘿蔔素、維他命C及E，能有效清除體內自由基，具有抗氧化作用。而南瓜籽含有磷、鈣、鉀、 鐵、硒、鋅等多種礦物質，可以幫助身體抗氧化及抗發炎。南瓜籽中的亞油酸，能控制血液中的膽固醇，因此攝取南瓜子可以降低膽固醇。

按下圖看南瓜6大好處：

+ 8

南瓜其他6大好處

1）消痰止咳

2）增強免疫系統

3）減低患癌症風險

4）保護皮膚

5）維持眼睛健康

6）促進減肥效果



南瓜營養大比拼

台灣營養師高敏敏在其社交平台發文，南瓜富含豐富的β胡蘿蔔素及膳食纖維，而維他命A、C、E、鉀質及鋅質等營養，有助護眼、護心、增強免疫力、幫助排便及改善敏感肌膚的作用。她再分析4種常見南瓜營養成分，當中日本南瓜雖然熱量高，但β胡蘿蔔素、維他命A及C就奪冠。

高敏敏比例了4種南瓜，分別是中國南瓜、日本南瓜、栗子南瓜、東昇南瓜。以每100克計算，4種南瓜熱量最低是中國南瓜有46大卡，鋅最高是菊花南瓜有0.5毫克。而日本南瓜β胡蘿蔔素、維他命A、C則比其他3種高，分別有3648微克、6079IU、24毫克，但熱量也高有80克，約是中國南瓜的2倍。

南瓜4大品種及特色

1）中國南瓜

熱量46卡路里、膳食纖維1.4克、β胡蘿蔔素2262微克、維他命A 4907 IU、維他命C 3.4毫克、維他命E 0.42毫克、鋅質0.3毫克

中國南瓜熱量最低，只有46卡路里、膳食纖維1.4克。（網上圖片）

2）日本南瓜

熱量80卡路里、膳食纖維3.1克、β胡蘿蔔素3648微克、維他命A 6079 IU、維他命C 24毫克、維他命E 0.55毫克、鋅質0.2毫克

日本南瓜雖然熱量高，但β胡蘿蔔素、維他命A及C就奪冠。（網上圖片）

3）栗子南瓜

熱量79卡路里、膳食纖維3.3克、β胡蘿蔔素1096微克、維他命A 1827 IU、維他命C 13毫克、維他命E 2.1毫克、鋅質0.2毫克

栗子南瓜的膳食纖維是4種最高，達3.3克。（網上圖片）

4）東昇南瓜

熱量72卡路里、膳食纖維2.2克、β胡蘿蔔素919微克、維他命A 1531 IU、維他命C 18毫克、維他命E 1.37毫克、鋅質0.5毫克

東昇南瓜熱量只有79卡路里，膳食纖維3.3克。（網上圖片）

資料來源：台灣營養師高敏敏／healthline