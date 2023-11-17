冬季護眼｜冬天眼睛易乾澀？了解乾眼５大成因 日常護理不可缺！

本港踏入冬季多時，近日天氣終於有轉涼的跡象。在入冬之後，流感病毒猖獗，相信不少人都會特別注重自己的身體健康，但除了預防感染、增強抵抗力外，在冬季身體還有一個部位要小心保養，那就是——眼睛。



眼睛是靈魂之窗，在不同的季節我們的眼睛都需要迎接不同的挑戰，而冬季也不例外。寒冷的天氣和外面的強風、感冒和流感肆虐、中央供暖系統乾燥以及冬日陽光的刺眼可能會造成問題，想知道如何能在寒冬下保護眼睛就要留意下文。

▼十大乾眼症症狀（按圖👇👇👇）

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為何冬季易患乾眼症？

冬季中眼睛更容易受損的原因有以下幾點：

1. 乾燥的室內環境



冬季天氣寒冷，若在室內使用加熱器或暖氣系統。這些加熱設備會使室內的空氣變得非常乾燥，降低了空氣中的濕度。乾燥的室內環境會導致眼睛表面失去水分，使眼睛乾燥、不適甚至引發乾眼症。

2. 室外的寒冷氣候



冬季的寒冷氣候可能對眼睛造成不利影響。寒冷的空氣可以使眼睛表面變得乾燥，同時寒冷的風可以增加蒸發的速度。此外，寒冷的氣溫還可能導致眼睛的血管收縮，限制了血液流動，進一步影響眼睛的濕潤和營養供應。

3. 室內外溫差



從室外的寒冷環境進入室內的溫暖環境，或者在室內外頻繁切換，這種溫度的變化也會對眼睛造成負擔。溫度變化可能使眼睛的血管擴張和收縮，影響眼睛的正常濕潤狀態。

4. 長時間室內用眼



冬季的寒冷天氣可能使人們更傾向於待在室內，長時間使用電子產品如電腦、手機和電視等。長時間室內用眼容易造成眼睛疲勞、散光和乾眼症等問題。

5. 抵抗力下降



冬季是感冒和呼吸道感染盛行的季節，當身體遭受感染時，眼睛的分泌物可能會改變，導致眼部乾燥。

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預防「乾眼」由 ６點做起

以下是一些能夠預防患上乾眼症的方法：

1. 保持良好的室內環境



在室內使用加濕器可以增加空氣中的濕度，減少眼睛乾燥的機會。避免使用過多的加熱器或暖氣系統，以免造成室內空氣過度乾燥。

2. 適當的眼睛休息



長時間盯著電腦或其他數位螢幕會使眼睛疲勞，增加乾眼症的風險。遵循「20-20-20」規則：每20分鐘看螢幕，休息20秒，並專注於20英尺（約6米）外的物體，以幫助減輕眼睛的疲勞。

3. 適當的用眼姿勢



保持正確的用眼姿勢，適當的閱讀距離和角度，可以減少眼睛的負擔和疲勞。

4. 避免暴露於乾燥和風口



在乾燥和風口環境下，眼睛更容易乾燥。當外出時，可以佩戴太陽眼鏡或眼罩，以減少暴露於乾燥和風口的時間。

5. 增加Omega-3脂肪酸攝取



Omega-3脂肪酸對眼睛健康有益。食物如魚類（例如沙丁魚、鮭魚、鯖魚）和堅果（例如核桃、松子）富含Omega-3脂肪酸，適量攝取這些食物可以幫助維持眼睛的濕潤和健康。

6. 使用人工淚液或潤眼滴



如果您感到眼睛乾燥或不適，可以使用經過醫生推薦的人工淚液或潤眼滴，以緩解症狀並增加眼睛的濕潤。

緩解乾眼症方法（按圖看清👇👇👇）

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日常眼部清潔亦不可缺！

定期保持眼瞼衛生亦非常重要，但很多人卻忽視了這一點！您只需在每天洗面時，用溫水浸泡的毛巾輕輕按壓眼臉 5 到 10 分鐘，這可以軟化皮膚和附著在眼瞼上的結皮。如果毛巾冷卻了，請繼續在熱水中加熱。然後按摩眼瞼。閉上眼睛，輕輕按壓內眼角。良好的眼睛衛生有助於預防感染。

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