抗衰老｜美研究發現維持「護心８件事」 可延緩生物老化 6 年

心臟病已成為全球關注社會問題，在本港心臟病亦同樣一直都高居港人主要死因的前幾名，如何護心已成為現代人維持健康不可或缺的一部份。近日，更有研究指出，維持良好的護心習慣，不但可以改善心臟健康，更能減緩生物衰老。



據外媒報道，在本年度的美國心臟協會科學會議上，有團隊公布了一份研究結果。該報告指出，只要遵守美國心臟協會（American Heart Association, AHA）的提出的「護心８件事」（Life's Essential 8），可以使生物老化平均減緩六年。

「護心８件事」有助於減緩生物衰老

研究人員檢查了人們遵循這些規則的情況來衡量心血管健康狀況。將八項指標平均，並根據分數將人們分為高、中或低心血管健康類別。

研究小組也透過計算研究參與者的身體年齡來測量生物老化過程。身體年齡是基於實際年齡加上九項用於測量新陳代謝、發炎和器官功能的血液檢查的結果，以了解參與者相對於實際年齡衰老得更快還是更慢。

本項研究共有 6,500 名成年人參與，研究人員發現，心血管健康狀況良好的人在生理上比實際年齡更年輕。他們的平均實際年齡為 41 歲，但生物學年齡為 36 歲。另一方面，心血管健康狀況不佳的人的衰老速度比預期的要快。這些人的平均年齡為 53 歲，但他們的平均生物學年齡為 57 歲。

此外，擁有最高「Life's Essential 8」分數（意味著該人心血管健康狀況良好）的人的生物學年齡竟比分數最低的人平均年輕六歲。

什麼是「護心８件事」（Life's Essential 8）？

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更好的心血管健康有助於降低心臟病、中風和其他主要健康問題的風險。「護心８件事」是由美國心臟協會制定，用於改善和維持心血管健康的關鍵措施，其中包括：

1. 管理血壓（Manage Blood Pressure）



保持健康的血壓水平，通過飲食控制、適度運動、減少鈉攝入等方式控制血壓。

2. 控制膽固醇（Control Cholesterol）



採取控制膽固醇的措施，如飲食控制、限制飽和脂肪和膽固醇攝入、適度運動等。

3. 降低血糖（Reduce Blood Sugar）



保持健康的血糖水平，預防和控制糖尿病，通過飲食控制、適度運動等方式降低血糖。

4. 健康飲食（Eat Better）



遵循均衡、多樣化的飲食，包括攝取豐富的水果、蔬菜、全穀物、低脂乳製品、瘦肉和豆類等健康食物。

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5. 增加體力活動（Get Active）



每週進行至少150分鐘的中等強度有氧運動或75分鐘的高強度有氧運動，並進行肌力訓練。

6. 控制體重（Lose Weight）



維持健康的體重範圍，通過健康飲食和適度運動控制體重。

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7. 放棄吸煙（Stop Smoking）



使用吸入式尼古丁產品（包括傳統香菸、電子煙和電子煙）是美國可預防死亡的主要原因，其中約三分之一死於心臟病。大約三分之一的 3 至 11 歲美國兒童接觸二手菸或電子煙。

8. 保持充足的睡眠（Get Healthy Sleep）



大多數成年人每晚需要 7-9 小時的睡眠。兒童需要更多：5 歲及以下 10-16 小時，包括午睡；6-12歲為9-12小時；13-18 歲則為 8-10 小時。充足的睡眠可以促進復原、改善大腦功能並降低慢性病的風險。