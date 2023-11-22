高血壓｜研究發現低鈉飲食能降血壓 持續一星期即可見效！

三高，即「高血壓、高血糖及高血脂」是現代人常見的慢性病。如果你患有高血壓，醫生可能會建議進行低鈉飲食，一些病人可能會疑惑，為何已經能用藥物降低血壓，但醫生仍會建議改善飲食習慣，在服用藥物的同時減少鹽的攝取真的值得嗎？近日，一份在《美國醫學會雜誌》線上發表的研究中，就表明每天只需減少 1 茶匙鹽的攝取量可以進一步降低血壓。



研究人員招募了 213 名參與者分別來自伯明罕、阿拉巴馬州和芝加哥的中老年人，並隨機將他們分為高鈉飲食組和低鈉飲食組。

高鈉飲食組每天在平常攝取量的基礎上增加 2,200 毫克鈉；而低鈉飲食組每天只攝取 500 毫克鈉。以這種方式飲食一週結束後，每組人員又按他們的日常飲食習慣再進行一次評估，以作對照。

在每次研究訪問的前一天，參與者都會戴上血壓計來檢查血壓，並收集 24 小時的尿液，以評估他們的鈉攝取量。

研究團隊發現，與高鈉飲食組相比，低鈉飲食組的血壓讀數降低了 7 毫米汞柱（mmHg）至 8 毫米汞柱（mmHg）。此外，低鈉飲食組的血壓亦比正常飲食時的血壓低 6 毫米汞柱（mmHg）。

研究作者指，降血壓效果非常一致，研究中 72% 的人在少吃鹽時血壓下降。同時，低鈉飲食見效迅速，人們在短短一周內就看到了變化。

血壓控制不佳導致心臟鈣化？（按圖看清👇👇👇）

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每日理想的鹽攝取量是多少？

根據世界衛生組織（WHO）的建議，每日理想的鹽（鈉）攝取量為不超過5克（相當於5,000毫克）。這個數字是針對成年人而言，並且是指鹽的總攝取量，包括飲食中已經存在的鈉，以及自行添加的鹽。

過量攝取鹽可能對健康造成負面影響，例如增加高血壓和心血管疾病的風險。因此，控制鹽的攝取量對於維持健康非常重要。值得注意的是，許多人的飲食中已經含有相當量的鈉，來自於加工食品、罐頭食品、快餐、鹹味零食等。

７個小貼士助你減少鹽分攝取

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1. 選擇新鮮食材



優先選擇新鮮的食材，如水果、蔬菜、肉類和魚類，而不是加工食品。加工食品通常含有高鈉量，因此減少這些食品的攝取將有助於降低鹽分攝取。

2. 自烹飪控制鹽量



在家中烹飪時，減少添加鹽的量。嘗試使用香料、草藥、檸檬汁、醋或其他調味料來增添風味，而不是過度依賴鹽分。

3. 注意食品標籤



購買加工食品時，仔細閱讀食品標籤上的營養信息。注意鈉的含量，選擇低鈉或無鹽添加的選項。

4. 減少鹽的使用



在用餐時，減少鹽的使用量。試著慢慢減少鹽的添加量，讓你的味蕾逐漸適應較低的鹽分味道。

5. 注意餐廳飲食



在外用餐時，餐廳食品通常含有更高的鹽分。選擇健康選項，如沙拉、蔬菜、烤或蒸煮的肉類，並要求鹽分少或不加鹽。

6. 避免鹹味零食



盡量避免食用鹹味零食，如薯片、鹹味堅果等。選擇健康的零食選項，如水果、蔬菜或堅果。

7. 增加其他調味



嘗試使用其他調味來增加食物的風味，如檸檬汁、醋、辣椒粉、蒜末、洋蔥粉等。這些調味料可以提供美味的風味，不需要過多的鹽分。

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