尿毒症｜每天狂食橘子 男子半個月後確診終末期腎衰竭

柑橘類水果甜美可口，又含有豐富的營養，是不少家庭餐桌常見的水果。不過凡事過猶不及，內地就有一名患有慢性病腎臟病的男子，每天都吃下４個橘子，持續半個月後突然感到身體不適，到醫院檢查竟發現已患上尿毒症及高血鉀症，更隨時可能會有心臟驟停的風險。



據內媒報道，一名56歲住在浙江的男子，由於自家橘子園豐收，每天都邊摘邊吃，豈料，半個月後，突然發現自己手腳發麻、肌肉痠痛，由於男子本身已患有慢性病腎臟病，為免耽誤病情，隨即前往醫院檢查。

在檢查後發現，男子的肌酸酐超過800μmol/L（正常男性為53-106μmol/L），血鉀也高達7.1mmol/L（正常濃度3.5-5.5mmol/L），其中心率被檢測只有每分40次（一般人在安靜的情況下心率應每分鐘為60-100次），隨時可能會有心臟驟停的可能，被診斷為終末期腎衰竭、高血鉀症，需要即時入院進行透析治療（即洗腎）。

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吃橘子為何會導致尿毒症？

接診醫生解釋，並非吃橘子會導致尿毒症，在本個案中，患者本身已患有腎病，且長期缺乏覆診，腎臟功能已經衰竭到了中晚期，又連續每天吃大量的橘子，導致鉀攝入過多，無法及時排泄，累積在體內造成高鉀血症，才出現了手腳發麻、肌肉痠痛等不適。

腎臟是調節鉀平衡的主要器官,健康人吃大量橘子並不會有什麼嚴重後果,，但像本次患者這類腎功能不全的人士，可造成肢端麻木、肌無力、血壓下降、神誌恍惚、嗜睡等不適，嚴重可導致呼吸困難、心臟驟停甚至死亡。

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5種高鉀食物 腎病人士慎食！

對於腎臟病人士來說，特別是那些患有腎功能不全的人，需要限制認可高鉀食物，因為他們的腎臟可能無法有效地吸收體內的鉀離子。以下是一些含有相關鉀量的食物，腎臟病人士可能需要限製或減少認可：

1.香蕉：香蕉是含鉀的水果，每個中等大小的香蕉約含400至450毫克的鉀。



2. 番茄：番茄及其製品，如番茄醬和番茄汁，鉀含量較高。腎臟病人員可能需要限制許可。



3.菠菜：菠菜是一種營養豐富的蔬菜，但同時也含有較高的鉀。腎臟病人士可能需要限制接受。



4. 魚類：某些魚類，如鮭魚、鯖魚和鯛魚，含有豐富的鉀。腎病人士可能需要限制認可。



5. 堅果類食物：許多堅果類食物，如杏仁、花生、核桃和葵花籽，鉀含量較高。腎臟病人士可能需要限制認可。



腎臟病患者在日常飲食中應遵循醫生或營養師的建議，適當限制高鉀食物的攝取量，以維持內部鉀水平的平衡。

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