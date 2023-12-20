冬季保暖｜手腳冰冷常見４大成因 ８種食物助你祛寒補溫！

每逢冬天就手腳冰冷困擾著許多人，再加上本港近日受冬季季候風影響，氣溫持續寒冷，四肢冰冷的問題就愈加嚴重。到底手腳冰冷的成因是什麼？又有沒有辦法可以幫助保暖？



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手腳冰冷常見５成因

其實導致手腳冰冷的成因可以有很多，但最常見的成因有以下幾個：

1. 循環系統問題：血液循環障礙是最常見的導致手腳冰冷的原因之一。這可能是由於血管收縮、血管病變、動脈硬化或血液循環不良等因素引起的。這些問題可能導致血液無法充分流向手腳，使其感覺冰冷。



2. 偏低的體溫：體溫過低也可以導致手腳冰冷。這可能是由於身體在冷環境中暴露時間過長、甲狀腺功能低下、體內代謝問題或體溫調節系統失調等原因引起的。



3. 神經系統問題：神經系統的異常也可能導致手腳冰冷。例如，周邊神經系統病變、神經病、糖尿病性神經病變等可能導致神經傳導受損，進而影響手腳的血液供應和感覺。



4. 壓力或壓迫：長時間保持同一姿勢或受到外界壓力或壓迫可能導致手腳血液循環不良，造成手腳冰冷。



另外，壓力、焦慮、過度疲勞、貧血、藥物的副作用以及吸煙等都有可能會導致手腳冰冷。

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從飲食著手改善手腳冰冷

日常的飲食習慣會大大影響個人體質，想改善手腳冰冷，最簡單的方法就是多進食保暖和增強免疫力的食物。以下為大家推介７種保暖食物及其益處，讓你從日常飲食中學會祛寒補溫，改善手腳冰冷：

1. 生薑



生薑有助於促進血液循環，在冬季保持身體溫暖。它還具有抗炎特性，有助於對抗與冬季相關的疾病，例如感冒和流感。您可以將生薑添加到溫水中泡薑茶、將其加入炒菜中或將其添加到湯和燉菜中來食用生薑。

2.薑黃



薑黃含有一種稱為薑黃素的化合物，具有強大的抗發炎特性。它可以幫助增強免疫系統並減少體內發炎。您可以將薑黃添加到飲品、湯品或料理中。

3.肉桂



肉桂是一種溫暖的香料，可以幫助改善血液循環和調節血糖水平。它還具有抗菌特性，可以幫助抵抗冬季疾病。您可以將肉桂添加到熱巧克力或茶等熱飲料中、撒在燕麥片或優格上或在烘焙中使用肉桂來食用。

4. 大蒜



大蒜具有強大的抗菌和增強免疫力的特性，可以幫助抵抗冬季疾病。它還有助於維持心血管健康。您可以將大蒜添加到湯、燉菜、烤蔬菜中，甚至當成調味品或蘸醬來食用大蒜。

5. 核桃



核桃富含脂肪和蛋白質，可以提供能量並幫助保持體溫。你可以作為零食直接食用核桃，或將其添加到麥片、沙拉或烘焙食品中。

6. 紅棗



紅棗是一種具有溫熱特性的食材，可以促進血液循環和增加體溫。你可以直接食用紅棗，或將其加入湯品、茶或糕點中。

7. 辣椒



辣椒含豐富的辣椒素，服食辣椒素能提高體溫，同時辣椒素亦可以刺激血液循環，手腳冰冷人士可以通過在料理中加入適量的辣椒，但留意添加份量。另外，對於腸胃道敏感的人請緊記不要空腹吃辣。

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