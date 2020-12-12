【保暖穴位】手腳冰冷必收藏！肚臍腳板底7個保暖穴位驅寒防感冒

近日氣溫驟降明顯，即使不出門，仍能感受到陣陣寒風，有些人還會出現關節痛、怕冷畏寒等不適，這大多與氣血不通暢有關。有中醫指出，人體有7個保暖穴位，平日多按有助疏通經絡，改善血液循環，袪寒保暖。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師李浩然

很多身體毛病都與寒氣息息相關，如感冒、關節痛、肩頸痛、經痛等，要遠離病痛，便要懂得保暖。（資料圖片）

很多身體毛病都與寒氣息息相關，如感冒、關節痛、肩頸痛、經痛等，要遠離病痛，便要懂得保暖。除了多穿衣服、吃溫熱食物外，還有什麼方法讓身體暖和起來呢？其實，我們身體本身有七個「保暖穴」，大家不妨多按摩，以達疏通經絡、袪寒保暖的效果。

▼1.【聽宮穴】（按圖 👇👇👇）

功效：提高耳內的血液循環，讓耳朵溫暖同時有效緩解耳鳴。

▼2.【大椎穴】（按圖 👇👇👇）

功效：調節全身怕冷的重要穴位，按摩此穴位可以通絡散寒，還能預防感冒。

▼3.【肩井穴】（按圖 👇👇👇）

功效：通暢上肢氣血，令手部溫暖。同時還可緩解肩膀痠痛、頭重腳輕、落枕等症。

▼4.【陽池穴】（按圖 👇👇👇）

功效：暢通血液循環，溫暖身體，進而消除寒冷症狀。

▼5.【神闕穴–肚臍】（按圖 👇👇👇）

功效：使腹部溫暖、面色紅潤，緩解受寒產生的腹痛腸鳴、水腫、泄瀉脫肛等症狀。

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▼6.【三陰交穴】（按圖 👇👇👇）

功效：改善下肢冰冷無力。

▼7.【湧泉穴】（按圖 👇👇👇）

功效：改善全身的血液循環，幫助緩解手腳冰涼、下肢怕冷等症狀，使整個身體都暖和起來，提高身體禦寒能力。

▼注意事項:（按圖 👇👇👇）

1. 按摩時段:



按摩穴位全天任何時段都可以，早上氣盛而陰氣弱，按可加強氣血的運行；晚上陰氣盛而陽氣弱，目的為推動氣血，令血氣暢通，減少氣血瘀阻於內。

不過，飯後二小時內不宜按穴。飯後氣血較不足，因要用來消化食物，此時按穴不太有利，就好像吃完飯不運動道理一樣，按壓穴位不宜飽後或太飢。

2. 不宜按穴人士：

體弱，如易累、氣短、面色蒼白、易病人士；身體不適、有外傷或皮膚易皮損人士等均不宜按穴。

3.按壓力度：

按壓力度不宜過大，自覺微有痠脹感為宜。

健福堂中醫診所註冊中醫師李浩然（撰文者提供）

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