番薯好處｜12點前吃護脾胃？吃錯時間血糖升影響睡眠 2類人忌夜食

網絡流傳「番薯建議食用時間為早上6點半前，最晚一定要在中午12點前吃完，因為午後身體新陳代謝會變差，再吃番薯的話恐造成身體負擔」，對此，醫生解答了。



臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科周暉哲醫生表示，中醫有「經絡循行時間」的概念，5點到7點是大腸經、7點到9點是胃經、9點到11點是脾經，在番薯來講比較近的是脾胃還有補腎，午前食用的說法也許來自此說。

周暉哲指出，晚上的活動量一般較低，傍晚後若食用過多熱量較高的食物，可能導致較易發胖。因此不只是番薯，其他如米飯、油炸食物、含糖高的點心或飲料，都應適當控制。

相關文章：番薯｜紫、黃、紅3色番薯營養不同 紫心防便秘降血壓吃哪種？

+ 10

周暉哲也補充，番薯在中醫的屬性為「甘平」，中醫裡有句話說「甘者令人滿」，意思是腸胃有脹滿的感覺。對於腸胃消化功能不好或較易脹氣的人，就不建議吃太多番薯。

不過，台灣衛生福利部雙和醫院家醫科葉睿儒醫生則認為，西醫的觀念裡沒有「在某段時間吃比較好」這樣的說法。只要經過小腸並正常吸收，不管是甚麼東西都有固定的吸收比例，不會因為在某個時段吃，吸收就比較好。

葉睿儒表示，因為番薯含有較多醣分、澱粉、纖維素，部分的人吃了之後會發生脹氣、胃食道逆流、消化不良的狀況；太晚吃番薯也容易有血糖飆升的情況。因此建議血糖控制比較不好、腸胃功能不好的人避免在晚上吃番薯，以免腸胃不適的問題影響睡眠。相較之下，在白天時吃番薯比較不會影響生活作息。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

紅棗｜有益心臟更能調節血糖 6大養生功效 每天7顆已可改善便秘

+ 11

白飯｜識得食更易減肥！糙米紅米非一定適合 4種人吃白飯更健康

+ 18

延伸閱讀：

地瓜長黑斑還能吃嗎？「又硬又苦」小心腹瀉

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」