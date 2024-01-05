失智症｜聽力受損恐增認知障礙風險？ 研究揭一物可降失智風險！

最新研究指出，雖然聽力衰退會增加罹患失智症的風險，但只要佩戴助聽器就能將風險降低。



聽力衰退是不少長者都會面對的問題，隨着年齡增長，聽力開問題就愈難察覺，即使發現了，但很多人都會選擇置之不理，早前有調查顯示，本港60至65歲有一成半人有聽力下降情況，85歲以上人士則有逾八成有聽力損失。

過去有研究指出，聽力下降不單會影響日常生活，長此下去更會對大腦造成負面影響、增加罹患失智症的風險。不過，近日一份研究就指出，原來只要患有聽力損失的人使用助聽器，便可以將風險降低至 7%。專家表示，這進一步證明了聽力損失和失智症之間的聯繫，並強調了聽力測試的必要性。

這項研究於 2003 年 1 月至 2017 年 12 月期間進行，共有 573,088 名丹麥 50 歲人士參與。患有聽力損失但不使用助聽器的人的患病風險為 20%，而患有聽力損失並使用助聽器的人的患病風險為 6%。

研究人員指，聽力損失被認為是失智症的危險因素，可能的成因包括重新分配大腦資源來處理聲音、阻礙正常的認知過程，以及由於聽力損失而導致的社交互動和刺激減少等。但研究結果表明，使用助聽器治療聽力損失或能夠降低失智症的風險。他們補充說，這「需要更好地了解聽力損失和癡呆症之間的關係，作為制定預防策略的關鍵一步」。

英國阿茲海默症研究中心 (ARUK) 臨床研究負責人 Leah Mursaleen 博士亦表示，發表在醫學雜誌《JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery》上的研究結果進一步證明，失去聽力會增加罹患失智症的風險。

她表示，「雖然使用助聽器的影響很難弄清楚，因為研究人員無法確定人們是否持續使用助聽器，但有愈來愈多的證據表明，使用助聽器可以幫助減少聽力損失對癡呆症風險的影響......未來需要進一步的研究來幫助我們更好地理解這種聯繫。 」

研究人員指，失智症和聽力損失並不是老化不可避免的一部份，及早介入至關重要。英國阿茲海默症研究中心敦促政府將聽力檢查納入 NHS 健康檢查中，針對 40 歲以上人口。

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每十名70歲長者有一名認知障礙症患者

認知障礙症在現今亦愈來愈普遍。據世界衞生組織數據顯示，全球約有5,000萬個認知障礙症患者，且每年增長1,000萬宗新症，而阿茲海默症為當中最常見的認知障礙症，約佔六至七成。

在香港方面，目前本港每十名70歲或以上的長者便有一名患有認知障礙症；85歲以上的長者患病比例更增至每三名便有一名患者。當人口老化持續，預料患者人數在2039年將上升至約30萬名。

現時醫學界認為出現認知障礙症的成因大多是腦細胞死亡、腦細胞無法正常運作、腦細胞之間失去連結而出現認知功能障礙。除了年紀漸長會令細胞死亡，只要腦部有受傷、疾病，都可導致認知障礙症。

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認知障礙症狀與自然老化的不同

症狀一：無法記住聽過看過的事物



認知障礙症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題規劃事情時，比以往用上更多時間



1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡



認知障礙症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

症狀六：經常用錯詞語、說錯話



大腦難以處理複雜資訊，所以一閱讀就想睡覺。而且，減少詞彙量，所以說話時常常把一件物件講成另一件物件，像是「番薯」講成「番茄」等，而且不知道自己用錯詞語。

自然老化：有時想不起一些詞彙，但很快就能回想起來。

症狀七：經常把物品放錯位置



經常把物品放錯位置，像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等，過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外，更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化：即使把物件放錯位置，但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八：判斷力及處理數字能力下降



原本擅於理財的人士，突然難以處理數字。同樣地，原本姿整、愛乾淨的人，變得不修邊幅、髒亂，或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化：間中出錯，例如忘記買某種食材。

症狀九：斷絕社交、不再工作



大腦已無法處理複雜的資訊，所以患認知障礙症的人可能難以維持長時間的對話。結果，他們可能斷絕社交，放棄團體活動和辭去工作，以避免尷尬。

自然老化：有時會減少社交，但過一陣子就可能重拾對社交的興趣，不斷循環。

症狀十：性格、情緒大變



性格變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化：容易固執，但情緒起伏不大。

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