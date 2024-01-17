心臟健康｜只有長者才會患心臟病？17歲少年就醫檢查揭患心臟衰竭

許多人都以為與心臟有關的疾病只會發生在中、老年人身上，往往就因此忽略了對心臟健康的關注，但其實心血管疾病也會發生在年輕人身上。英國就有一名17歲青年，在聖誕節期間出現咳嗽症狀，且病情更隨時間逐漸惡化，最終被醫生診斷為心臟衰竭。



綜合外媒報道，來自英國貝爾法斯特的17歲少年 Christopher Quinn，日前於上課和打工期間開始咳嗽不適，且病情不斷惡化，最終於本月12日被送到當地醫院的急診室。然而，情況並未因此而轉好，因為醫生診斷出Christopher Quinn患上了心臟衰竭，需要立即轉移到紐卡素的心臟病專科醫院。

少年的親人 Lucy 指，「他（Christopher Quinn）的心臟過於虛弱，令人擔心他無法活下來」，Lucy 也透露，目前 Christopher Quinn 已接受了一次長達8小時的手術，可惜手術並未成功，不久需要接受另一次手術。

雖然 Christopher Quinn 的父母無時無刻都守在他身邊，但醫療費用、往返醫院的支出等，對這個家庭而言都是難以負擔。因此，他們設立了GoFundMe籌款頁面，希望藉此籌集資金來幫助 Christopher Quinn 一家。

Lucy 指，「如果有人願意捐款，無論金額多少都會有幫助，我將確保所有的錢都直接捐給 Christopher Quinn 一家，如果捐款仍有額外餘額，我們會將其捐贈給慈善機構，他們一直非常支持過去一周對他們來說。」

心臟衰竭只會發生在高齡人士？

心臟衰竭，也稱為心力衰竭，是指心臟無法有效地泵血以滿足身體各部份的需要。這並不表示心臟完全停止工作，而是指心臟無法以足夠的效率泵血，導致血液在體內堆積或回流。

心臟衰竭常被誤會為「老人病」，大眾普遍對心臟衰竭認識不足，認為年輕人不會患上此病，但有資料顯示，本港於十多年間，50歲以下的心肌梗塞患者已增加逾1倍。年齡固然是出現心臟衰竭的的一個風險因素，但除此之外仍有其他可能的因素，其中包括：

1. 高血壓：長期未經控制的高血壓可以導致心臟肥大和心臟功能不全，增加心臟衰竭的風險。



2. 冠狀動脈疾病：冠狀動脈疾病導致心臟供血不足，可能導致心肌損傷和心臟衰竭。



3. 心臟瓣膜問題：心臟瓣膜的問題，如瓣膜狹窄或瓣膜反流，可能使心臟無法正常運作，最終導致心臟衰竭。



4. 先天性心臟病：出生時存在的心臟結構異常可能導致心臟衰竭。



5. 心臟病因素：例如心肌炎症、心律失常（如心房顫動）、心肌病等，都可能導致心臟衰竭的發生。



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做足６點預防心臟病、減低突發性心臟病風險

1. 健康飲食



保持均衡的飲食對於心臟健康至關重要。飲食應包括豐富的水果、蔬菜、全穀物、健康的蛋白質來源（如魚、豆類、家禽）以及健康的脂肪（如橄欖油、堅果）。同時，限制飽和脂肪、反式脂肪和鈉的攝入，減少糖和加工食品的消費。

2. 適量運動



定期進行有氧運動，如快走、慢跑、游泳等，對心臟健康至關重要。運動可以增強心臟肌肉，改善心臟功能，降低心臟病的風險。請遵從醫生的建議，根據自身身體狀況進行適度的運動。

3. 不吸煙



吸煙對心臟健康有害，是心臟疾病的主要風險因素之一。戒菸或避免二手煙暴露可以大幅降低患上心臟病的風險。

4. 控制血壓



高血壓是心血管疾病的常見原因之一。通過采取健康的生活方式，如飲食調整、適度運動、減少鈉的攝入，以及按醫生的指示定期檢查和使用必要的藥物，可以控制血壓水平。

5. 管理血脂水平



高血脂（高膽固醇和高三酸甘油酯）是心臟疾病的危險因素之一。保持健康的飲食，避免高脂肪和高膽固醇食物，適度運動，控制體重，並遵從醫生的建議，可能有助於降低血脂水平。

6. 適度飲酒或戒酒



過度飲酒對心臟健康不利。如果您飲酒，請限制每天的飲酒量，男性每天不超過＊兩個標準飲酒單位，女性不超過一個標準飲酒單位。（根據世界衞生組織，每一「酒精單位」含有十克純酒精。）

7. 控制糖尿病：糖尿病是心臟疾病的風險因素之一。如果您有糖尿病，請遵從醫生的建議，進行定期檢查，控制血糖水平，並遵從適當的飲食和藥物治療。

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