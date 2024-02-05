腰痛傷到「大陣」可大可小？　中醫解構腰痛成因及治療方法

腰痛是都市人常見的徵狀，不限於老年人會有，很多年輕人或中年人工作時不小心傷到「大陣」，甚至不知緣由持續腰部痠痛，難以斷尾！腰痛經常與坐骨神經痛混淆，然而兩者徵狀、治療方法大不同，要找出腰痛成因，才能對症下藥，根治腰痛。本文請來譽豐中醫集團註冊中醫師陳憶敏醫師為我們講解各種腰痛成因，普通腰痛與坐骨神經痛的分別，以及中醫怎樣治療腰痛。



腰痛可分急性和慢性 ​成因大不同

腰痛是十分常見的，很多人都有過腰痛的經歷，陳醫師指出，腰痛大致上可分為急性腰痛及慢性腰痛。大部分急性腰痛是因短時間內受傷而引起疼痛，比如跌倒時腰肌突然用力、直接撞傷腰部、突然抬舉重物使腰肌用力過度、長時間維持不良姿勢、運動時腰肌過度扭動等，都會導致腰部肌肉及韌帶扭傷。急性腰痛多發於平常姿勢不良人士，他們的腰肌較為僵硬，雖未發展至疼痛的程度，但容易因進行突然肌肉收縮的動作而觸發疼痛，這類突然受傷所致的腰痛一般病程較短，大多數不會超過3個月。

腰痛大致上可分為急性腰痛及慢性腰痛，大部分急性腰痛是因短時間內受傷而引起疼痛，慢性腰痛多由長期持續因素而引起勞損。（圖片：Shutterstock）

陳醫師續指，另一種慢性腰痛多由長期持續因素而引起勞損，例如長時間姿勢不良、工作經常涉及彎腰、搬重物、運動過度如健身舉重負荷過重而造成腰椎退行性關節炎、椎間盤突出、腰椎管狹窄等，或是因嚴重外傷而起腰椎移位、腰椎壓迫性骨折，這一類的腰痛一般病程很長，嚴重者可受腰痛困擾多年，難以根斷。

腰痛不容忽視 或是嚴重疾病引致之病徵

腰痛除了是因錯誤姿勢、用力不妥等造成腰肌及腰椎受傷外，亦可以是由於某些疾病所引致，像是惡性腫瘤轉移、感染細菌引起的骨髓炎、自身免疫疾病如強直性脊椎炎、類風濕性關節炎和紅斑狼瘡等，此外，腰痛也有可能與泌尿及生殖系統相關，如腎結石、子宮內膜異位，都會有可能引發腰痛，因此，感到腰痛的同時，發現伴隨著劇痛、血尿、情緒問題等，最好是盡快求醫，確認腰痛原因。

腰痛、坐骨神經痛分不清？ 中醫教2大分別

陳醫師指出，同樣為腰部疼痛，普通腰痛跟坐骨神經痛最大分別是疼痛的位置及程度。普通的腰痛患者只是局部腰肌勞損，疼痛位置局限於腰部，在進行彎腰及轉身活動時疼痛則會加重，經過休息，或是透過適當治療及伸展運動放鬆腰部肌肉後，便可消除痛楚。

然而，坐骨神經痛的痛楚則可由腰痛牽連至下肢後方，甚至延伸至臀部，大腿、小腿、足趾，帶有刺痛、麻痹、灼熱、肌肉乏力症狀，特點是通常只有其中一邊腿受影響。坐骨神經痛的原因是因為坐骨神經受壓，坐骨神經由第四、五節腰椎及薦椎神經根組成，穿過臀部深層的梨狀肌直到後腳跟，患者在走路、久坐、彎腰，甚至咳嗽、打噴嚏亦可誘發疼痛，而疼痛的程度需視乎神經受壓的程度，當坐骨神經嚴重受壓迫時，患者或會變得走路困難，甚至痛到無法走路。假如需準確地診斷出坐骨神經痛及腰椎的問題，就需要進行磁力共振(MRI)檢查。

同樣為腰部疼痛，普通腰痛跟坐骨神經痛最大分別是疼痛的位置及程度。坐骨神經痛的痛楚可由腰痛牽連至下肢後方，甚至延伸至臀部，大腿、小腿、足趾。（圖片：Shutterstock）

治療腰痛方法有哪些？

陳醫師表示，中醫治療腰痛多以手法治療，從外緩解肌肉緊張，增進局部血液供應，並配合內服具有行氣舒筋活絡、活血化瘀、散寒除濕、消腫止痛功效的中藥雙管齊下，消除腰痛。

手法活療一. 針灸

針灸可舒解肌肉緊張，有促進氣血運行，通經活絡止痛的作用，常用腰部穴位有腎俞、大腸俞、命門、腰陽關、腰眼、秩邊、環跳，如有牽連下肢痛，可加殷門、風市、陽陵泉、委中、承山、崑崙等下肢穴位。

針灸可舒解肌肉緊張，有促進氣血運行，通經活絡止痛的作用。（圖片：Shutterstock）

手法活療二. 拔罐

拔火罐有溫經散寒，活血止痛的作用，同樣可促進腰背局部血液供應，常用於膀胱經腰背部穴位。

手法活療三. 推拿

單純腰肌緊張，又無骨折、骨質疏鬆人士可選擇做推拿，透過推拿手法放鬆局部肌肉，可即時減輕肌肉過度繃緊引起的疼痛。

至於內服中藥，需根據不同證型予以相應的中藥，氣滯血瘀、寒濕、腎虛都需要對症下藥，方能快速痊癒。

氣滯血瘀︰

多見於急性腰扭傷病人，常用藥物為當歸、川芎、乳香、沒藥、三七、紅花、桃仁、延胡索、雞血藤等。

寒濕︰

常工作及居於寒冷潮濕地方、飲食生冷之人士易發，多受天氣轉冷潮濕而疼痛加重，常用藥方為獨活寄生湯。

腎虛︰

老人及平素勞累人士易發，多伴見膝痠痛及下肢乏力，常用藥物為杜仲、牛膝、續斷、補骨脂、桑寄生、肉蓯蓉等。

想避免腰痛 日常生活習慣禁忌知多少？

腰痛令人痛苦難受，但其實不是完全無法避免，陳醫師表示，定時適量運動和拉筋，在日常生活中多注意活動姿勢，尤其是搬運重物時，以屈膝取代彎腰；久坐時盡量不要翹腳坐，每隔30分鐘起身走動及左右前後活動腰部，另外，亦可以避免一些容易引發腰痛的行為，避免坐或躺於濕地、冒雨涉水，減少飲冰冷飲品及進食生冷食物；在出汗後即時擦乾身體、更換乾爽衣物及避免直吹風扇等等，都可避免寒濕之邪侵襲人體，預防寒濕鬱於經絡，引致腰部氣血運行不暢，引發腰痛。

陳醫師最後提醒，腰痛是十分常見的都市病，但很大部分的腰痛是能避免，日常生活中稍微注意改善姿勢和習慣，多做運動，就能有效避免。假如不幸出現腰痛，可盡快求診，以檢查是否有其他疾病問題，以免情況惡化。

譽豐中醫集團註冊中醫師陳憶敏醫師