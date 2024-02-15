60歲婦打嗝又脹氣竟患肝癌！莫名打嗝5大原因超48小時應就醫檢查

一直打嗝，小心是肝癌找上門？



醫師分享，台灣曾有一名60歲婦女在一個月內不停打嗝、脹氣、噁心等，服用腸胃藥也只略微改善，後來就醫卻發現有一顆腫瘤長在肝臟上方靠近橫膈膜位置，情況非常嚴重，最後確定是罹患「浸潤性肝癌」。

打嗝原因有哪些？（按圖👇👇👇）

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一直打嗝不見好轉，要儘速就醫

台灣禾馨民權健康管理診所消化內科主治醫師葉秉威表示，該患者腫瘤生長的情況相當嚴重，不過除了持續性打嗝，體重減輕、食慾下降等狀況，卻是不明顯，建議民眾若是一直打嗝也不見好轉，一定要盡速就醫檢查。

打嗝也就是身體控制橫膈膜的膈神經受到刺激，引發橫膈膜肌肉收縮的反應。葉秉威補充，打嗝也與迷走神經有關，因此，中樞到橫膈膜之間的路徑，受到刺激，都有可能造成打嗝。

絕大多數打嗝，和胃部發炎、潰瘍、胃酸倒流等胃部病變，或是喝碳酸飲料、喝酒、服用類固醇等藥物有關，大部分都會自行改善，不過若打嗝超過48小時，發生持續性打嗝。或是超過1個月的頑固性打嗝，強烈建議務必就醫檢查！

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莫名其妙一直打嗝？打嗝原因有哪些？

1. 胃部

最常見原因，多為胃炎、胃潰瘍、胃酸倒流，可用胃鏡檢測。

2. 腫瘤

葉秉威坦言，這是大家最害怕的原因，只要與膈神經迷走神經路徑有關的腫瘤，都有可能會造成打嗝症狀，例如胃癌、胰臟癌、肝癌、肋膜癌、喉癌、食道癌等。

3. 中樞神經

像是中風、腦炎等。

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4. 代謝異常

如低血鈉、低血鉀，低血鈣、尿毒、糖尿病神經病變等，建議抽血檢測。

5. 食物、藥物

如氣泡飲料、酒精、特定藥物，像是鎮定劑及類固醇。

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