打嗝｜超過48小時無改善要就醫？4種物理性止嗝方式告別尷尬

無論是酒足飯飽還是閒來無事和人談天說地，甚至是不小心受到驚嚇，打嗝說來就來，幾乎可謂沒有預兆。頻頻發出的聲響使人尷尬，卻又不能說停就停。



打嗝超過48小時就得就醫

「打嗝」是一種不自主，根本無法自我控制，間歇性的橫膈肌與肋間肌痙攣性收縮，正因為肌肉收縮造成突發性吸氣，之後緊跟著聲門突然關閉，因而產生打嗝音，打嗝頻率約每分鐘4-60次，一般可分為三種：

- 暫時性（≦48小時）

- 持續性（>48小時至1個月）

- 頑固性（超過1個月以上）



打嗝的原因很多，飲食過量、喝碳酸飲料引發胃脹氣、迷走神經或膈神經的異常、插管引發會厭刺激、甚至受到驚嚇都可能引起。但若超過48小時都打嗝不止，經過物理性方式與藥物治療效果都不佳的話，建議就醫檢查是否為中樞神經問題或是腫瘤導致的病症。

4種物理性止嗝方式（按圖👇👇👇）

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1. 深吸氣後憋氣

吸氣，接著用力閉氣十秒左右，反覆3-5次。打斷正常呼吸的模式，試著阻斷打嗝的神經訊號。

2. 喝杯冷水不換氣

藉由喝水規律收縮食道的動作舒緩橫膈肌痙攣，以冷水刺激鼻咽與食道，達到緩解打嗝的效用。

3. 蹲姿抱胸

身體採蹲姿，雙手抱膝緊壓胸腔，抑制橫膈膜刺激以改善。

4. 吃刺激感的食物

咬咬、吸吮檸檬片、含一小口砂糖或放慢速度喝點酸酸的東西，以強烈刺激佔用神經訊號，協助重整感覺。

臨床上打嗝是患者很常見的問題，多數都是源自胃部撐脹， 治療上仍是多採取物理性手法，藥物治療則作為第二線。 若是上述治療都無法有效緩時，才會考慮針灸或手術。

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