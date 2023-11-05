腸胃健康｜總是打嗝放屁到底氣從哪裡來？防腸胃脹氣減少吃這食物

打嗝、嗝氣、放屁，都是常見的生理現象，也與腸胃道的氣體有關，這麼多的「氣」到底哪裡來的呢？「氣」太多造成困擾如何處理？



台灣一名年輕的電子公司老闆，進到診間後，不斷打嗝。需要時常與客戶開會甚至出國視察的他，打嗝已經嚴重造成工作與生活上的困擾。醫師詳細問診後，發現緊湊的工作步調以及龐大的壓力，讓他無法在正常時間好好吃飯，吃東西只能狼吞虎嚥，所幸透過飲食習慣改變並使用控制胃酸與消除緊張、壓力的藥物，便不再打嗝。

現代人飲食西化、生活壓力大，下班喝酒應酬、深夜來點宵夜舒壓、週末聚會吃到飽⋯⋯種種不良的飲食習慣，常引起腸胃脹氣、嗝氣、放屁等症狀，這些「氣」若太多太頻繁，恐造成生活困擾，也可能是身體的警訊之一，除了該重新檢視生活習慣外，如果症狀持續一段時間未改善，可能需要進一步找醫師診斷。

腸道不健康的徵狀（按圖了解👇👇👇）

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打嗝：打嗝原因多且複雜「吃進去」的氣太多最常見

打嗝是一種神經自主的反應，是因為身體控制橫膈膜的膈神經受到刺激，引發橫膈膜肌肉收縮，同時間聲帶緊閉，就會產生「嗝」的聲音。

膈神經從中樞神經一路往下來到橫膈膜，這條路上若受到影響，就可能引發打嗝反應。例如吃太多將食道與胃撐大，連帶影響到膈神經；喝碳酸飲料、酒、嚼香口膠、含口含錠讓人不自覺會吞入過多空氣；胃酸倒流、喉頭發炎；亢奮、情緒起伏太大，甚至溫度變化也可能刺激膈神經引起打嗝。

如果只是一時的打嗝，各地都有流傳一些偏方，在無害的情況下試試無妨，例如突然被嚇一跳、拿杯熱水慢慢將之吹涼等，然而，若打嗝情況持續48小時未見改善，仍建議就醫。

在肝膽腸胃科，因打嗝求診以男性居多，這類型的病人往往因為工作壓力大、吃太快、胃酸倒流而打嗝不斷，造成困擾。在治療上，會建議改變不良的飲食生活習慣，並針對胃酸倒流跟精神壓力合併用藥，就能改善。

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打嗝超過48小時需注意

然而少部分打嗝的成因可能比想像中複雜。若超過48小時尚未緩解稱為「持續性打嗝」，超過1個月以上，醫學定義為「頑固型打嗝」。病患胸腔、胸廓可能因為肌肉拉扯感到不適，甚至連喉嚨、頸部都不太舒服，無法順利吃飯、喝水，影響工作、睡眠。此時可能代表著有更嚴重的問題，需要進一步抽絲剝繭，或利用侵入性的檢查如腸胃鏡、抽血，甚至要轉介其他科別醫師來找出真正的病因，對症處理。

頑固型打嗝有可能與代謝、藥物有關，例如有酗酒習慣導致長期營養不良而引起；糖尿病控制不好導致神經病變、肌肉病變；有腎臟病導致電解質不平衡，如低血鉀、低血鈉，常會抽筋，引起神經異常反應。藥物方面，如麻醉用藥、鎮定劑、化療用藥、類固醇，以及一些柏金遜症的用藥；體內安裝心臟節律器的患者，其中的微弱電流也可能刺激膈神經引起打嗝。

而頸部到胸廓的腫瘤，例如甲狀腺癌、食道癌，也可能刺激到膈神經；另外，打嗝也牽涉到迷走神經的自主反射，也可能是中樞神經出了問題，如腦中風、腦部感染發炎、外傷或腫瘤等。不過這類型的病人佔比不大，不必過度焦慮。

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隔氣：吃太快、愛聊天，吞進太多氣體

嗝氣相對打嗝單純些，多半與飲食習慣不良，如吃太快、邊吃飯邊說話，吞進過多的氣體有關。也因此諸如嚼香口膠、口含錠、喝碳酸飲料、抽煙等行為都有可能不自覺吃進更多氣體，引起嗝氣。

也有人是因為感染了幽門螺旋桿菌，導致胃出現功能上的異常、較為敏感，如同罹患腸胃炎一樣，時常感覺腹部脹脹的，想把氣排出來。

少部分長輩因為假牙不適、牙口差，導致咀嚼功能不好，一口飯一直嚼、嚼不爛又一口吞，也可能吃進過多空氣導致時常想嗝氣。這樣的情況就必須找牙醫師處理口腔問題。

有些門診病人因為覺得氣體很多，時常想要嗝掉氣，造成困擾而求診，醫師通常還是會先從病人的飲食習慣問起，再看看是否需要進一步安排胃鏡，檢查有沒有腸胃發炎或感染幽門螺旋桿菌。

嗝氣這種情況多半可以靠一些方法改善，例如飯後多走動，促進消化，讓氣體向下移動排出。

相較氣體往上嗝出，氣體向下排是較好的方向，因為嗝氣可能排出的是食道中的氣體、也可能是來自胃部的氣體。若是從胃上來的氣，含有揮發性的酸性物質通過賁門到了食道，食道不像胃有黏膜保護，也很敏感，長期下來就有可能造成食道灼傷。

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排氣：產氣食物常是元兇

排氣（放屁）的氣體來源除了吃東西連帶吃進去的空氣外，在腸道內，食物經過發酵後也會產生氣體，有時食物（尤其碳水化合物）消化不良、殘渣產氣，或者腸道內處於壞菌多、益生菌少的不平衡狀況、便秘等，都可能讓腸道的氣體過多，讓人感覺腹脹不舒服，又或者頻頻放屁。

女性因為腸道附近有子宮與卵巢，腸道先天比起男性來得長，也更多彎曲，所以先天上較容易有脹氣問題，就像是折氣球，愈長的氣球，彎折愈多氣就容易堵住，容易感到腹脹甚至便秘。

如果時常覺得腹脹、頻繁放屁，首先可以檢視自己的飲食是否吃多了產氣的食物，以一週為單位，一樣樣排除，進而在平日飲食避開容易導致產氣的食物。太油的食物也需要避免，有時候肚子裡鼓鼓脹脹的未必是氣，而是吃進不好消化的食物，會讓腸道蠕動速度變慢，產生腹脹的感覺。

許多民眾喜歡的無糖香口膠中含有的木糖醇或一些乳酪飲品、食品中添加的寡醣，分子較大，人體無法分解吸收，可能干擾腸道運作，容易產氣、引起腹脹，也需要格外留意。

「氣」能夠有效排解倒還不是大問題，有時脹氣嚴重，不管怎麼動都無法讓氣排出，坐也不是、站也不是、走也不是，讓人難受。 如果患者只是單純脹氣問題，最常用的是消脹氣藥物例如Gascon，具有改變氣泡表面張力效果，讓氣泡凝結在一起，讓吸附在胃腸道的氣體比較可以透過打嗝或放屁等方式排出體外。

坊間的益生菌或消脹氣的非處方用藥，偶爾使用無妨，但如果時常感到脹氣、頻繁放屁，造成不適，尤其如果嚴重腹痛、持續性的拉肚子、血便，排便習慣改變（如過去幾十年都是便秘，突然變成拉肚子），體重無原因下降，脹氣導致沒胃口、呼吸不順等，就要趕緊就醫，找出問題，例如是否是腸道發炎或腫瘤。

雖然少數情況下，嚴重脹氣、無法放屁，可能與腫瘤堵塞住腸道有關，不過，脹氣、放屁並非大腸癌的危險因子，民眾不必過度焦慮。

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改善飲食習慣 腸胃順暢不生氣

不管是打嗝、嗝氣或是脹氣、放屁，當頻率過高或嚴重程度大到造成身體不適時，就要注意，多半與自身飲食習慣、生活壓力有關，也是健康的警訊之一。除了就醫找出病因、接受治療外，若能先從改變一些生活習慣做起，包括慎選吃進口中的食物、減少吃讓自己容易產氣食物，避開碳酸飲料、酒精；不要邊吃飯邊聊天、飯後走動一下，相信能慢慢找回腸胃的平衡，腸保平安、「不生氣」。

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