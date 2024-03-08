常脫髮 易抽筋 情緒低落？原來與缺鈣有關！補鈣妙法你要知！

鈣是人體中重要的營養元素，對維持身體各項機能十分重要！補鈣有什麼方法?除了關係到骨骼健康外，與皮膚、指甲、頭髮、牙齒健康亦息息相關，一旦身體缺乏鈣質，可能會有以下缺鈣症狀，包括皮膚痕癢乾燥、指甲易斷無光澤，甚至影響全身的器官，比如說影響心臟、骨骼、牙齒、情緒，出現脫髮、睡不好等，因此補充足夠的鈣質十分重要，到底缺鈣原因是什麼？哪些人特別需補鈣？又有什麼方法快速補鈣？本文將一一解構。



鈣質3大重要作用

根據衛生署所指，鈣為建構骨骼及牙齒的重要成分，人體內99%的鈣儲藏在骨骼及牙齒之中，而其他則儲存於血液之中，幫助血液正常凝固，並有助心臟肌肉正常收縮，因此鈣對人體各器官維持正常運作擔任著重要角色。

缺鈣會怎樣？會有什麼症狀/特徵

反而言之，一旦缺鈣就會有不同的症狀發生，嚴重會影響身體機能運作。香港營養師協會解釋指，當人體血鈣偏低時，身體會自動釋放骨骼中的鈣質以回復其正常水平；短期而言，日攝取不足鈣質一般不會出現症狀，但長期鈣質攝取不足會導致骨骼的鈣庫「透支」，身體上出現種種缺鈣症狀，除了骨質疏鬆外，會出現視力變差、意識障礙，身體免疫力下降，會容易抽筋、感到麻木、痙攣，腦壓變高及患上心臟病的風險增加，皆因鈣亦負責肌肉收縮、放鬆，也是腦部神經元代謝的重要物質，因此缺鈣就會影響肌肉、腦部相關功能，當中包括心臟肌肉。另外，缺鈣亦會影響睡眠，甚至會影響外觀，變得難以減肥、影響皮膚、情緒、出現脫髮等等，鈣的重要性可謂不容忽視！

缺鈣不只是骨質疏鬆，脫髮、皮膚、情緒、視力等等都關事！（圖片：Shutterstock）

缺鈣3大原因 常喝咖啡也會增加鈣質流失？

出現缺鈣的主要原因可分為3種，分別是隨著年齡增長老化、平日飲食不當及不良生活習慣。一般人的骨質密度於30歲左右達至頂峰，從40歲開始骨質明顯流失，骨骼會逐漸老化變得脆弱。另外，日常飲食不均衡，以致長期攝取不足鈣質，亦可能引起缺鈣症狀，比如飲酒過量會使骨質密度降低 ；愛喝碳酸飲料會導致磷濃度升高，易使骨鈣釋出；含高鈉的重鹹、重口味食物，以及常喝咖啡，攝取過多咖啡因也會增加鈣質流失。另一方面，缺乏運動的人的骨骼健康亦會較差。

平常愛喝咖啡，攝取過多咖啡因也會增加鈣質流失。（圖片：Shutterstock）

哪些人特別需補鈣？ 香港人普遍有缺鈣風險

食安中心曾於2014年公布的香港首個總膳食研究報告顯示，世界衞生組織所訂的推薦營養攝入量（Recommended Nutrient Intake）中，19至65歲男性的鈣質每日攝入量為1,000毫克、 65 歲以上男性則為每日1,300毫克；成年女性為19歲至更年期每日1,000毫克，停經後為每日1,300毫克。然而，該研究發現，超過97%的香港市民從膳食攝入鈣質的份量，低於世衞就成年人所訂的鈣質推薦攝入量，該報告亦建議「消費者應増加鈣的膳食攝入量，以減低患上骨質疏鬆症的風險」。

根據衛生署網頁，任何年齡均需注意鈣質的攝取，預防骨質疏鬆，尤其兒童及青少年、老年人與停經後的婦女，兒童及青少年處於發育階段，需要吸收更多鈣質，否則會増加成年後患骨質疏鬆的風險。骨質流失速度會隨著年齡加快，老年人更需注意補鈣，而更年期女士因體內雌激素下降，加快鈣質流失，因此女士比男士更容易有骨質疏鬆。除此之外，平時不喝乳製品、少吃菜及經常喝咖啡者亦需注意補鈣。

3招補鈣方法 如何有效急速補鈣？

鈣質對人體如此重要，有什麼方法可以補鈣？補鈣可從3方面做起，包括注意飲食、培養運動習慣、曬太陽補充維他命D。市民可以在日常飲食中多攝取高鈣食物，如牛奶、魚、乳酪、菠菜等，而運動有效刺激骨細胞活性，促進合成骨基質，至於曬太陽能補充維他命D，幫助人體吸收鈣質。說到最有效、可快速補鈣的方法可以服用鈣質相關的保健品，讓身體快速吸收每日所需鈣質。

Jamieson助你輕鬆補充鈣質 維持骨質健康

選擇補鈣產品時，最重要是確保產品是適合自己和有安全認證！Jamieson 被評選為加拿大最值得信賴的維他命品牌，不但獲北美市場最嚴格的NPN認證，產品更通過360品質保證，以一連串嚴謹的監察追蹤，檢查和監控產品成分、製造過程、產品效能，保證產品安全有效，確保顧客購買到最優質的正貨產品。

Jamieson產品種類繁多，能切合不同需要的用家，在補鈣方面更是提供最全面的選擇，葡萄糖胺及軟骨素能維持關節和軟骨健康，改善軟骨磨蝕，保持關節靈活；而高濃鈣及維他命D則集中維持骨骼及牙齒健康，當中維他命Ｄ有助鈣和磷的吸收；也有加上鎂的鈣+鎂+維他命D3的選項，全面促進骨質細胞健康，強健骨骼，支持健康的肌肉功能；適合不愛曬太陽補充維他命D的維他命D3產品，促進鈣質吸收，防止骨鈣減少。

守護骨質健康刻不容緩，尤其長者及婦女，想及早補充鈣質，不妨一試高質量、有效的Jamieson產品，強健骨骼！

立即選購: https://bit.ly/3Snwndg

Jamieson葡萄糖胺500毫克及軟骨素400毫克 125粒

https://jamieson.hk/zh/product/jamieson-glucosamine-500mg-chondroitin-400mg-125-caplets/

Jamieson高濃鈣及維他命D 120粒

https://jamieson.hk/zh/product/jamieson-mega-cal-calcium-650mg-vitamin-d3-400iu-120s/

Jamieson鈣+鎂+維他命D3 200粒

https://jamieson.hk/zh/product/jamieson-calcium-magnesium-vitamind3-200s/

Jamieson維他命D3 1000IU 100粒

https://jamieson.hk/zh/product/jamieson-vitamin-d3-1000iu-100s/

為確保產品品質，請於Jamieson指定零售商購買其產品： 萬寧，屈臣氏，華潤堂，一田百貨，百佳，Aeon及HKTVmall (Jamieson官方旗艦店)。