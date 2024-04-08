取得全球首張生產許可證　「中國造」空中的士邁入規模化量產階段

大灣區企業拔得頭籌「向上突圍」！4月7日，總部位於廣州的億航智能宣布，繼拿下全球首張型號合格證（TC）和單機適航證（AC）後，旗下電動垂直起降飛行器（eVTOL）EH216-S無人駕駛載人航空器再度取得了全球首張生產許可證（PC），實現了「三證合一」，邁入規模化量產階段。



廣州億航智能宣布，旗下電動垂直起降飛行器（eVTOL）EH216-S無人駕駛載人航空器再度取得全球首張生產許可證（PC）。（羊城晚報）

此前，億航已相繼收獲了來自廣州、合肥、武漢以及阿聯酋等國內外客戶數百架eVTOL預訂單，隨着PC證取得，2024年，「空中的士」將實現更大規模交付，向全球市場輸出更多「中國造」。

eVTOL 可以簡單理解為電動化、不依賴機場跑道、能夠垂直起降的飛行器，也被稱為「空中的士」，是低空經濟的核心場景之一。今年兩會，低空經濟首次被寫入政府工作報告。萬億規模市場蓄勢待發，中國加快搶占更廣闊「低空版圖」。

作為新興產業重要策源地，粵港澳大灣區在搶灘低空經濟、培育未來產業方面責無旁貸。億航智能集齊全球三張「首證」，正是大灣區不斷向空天培育新質生產力的集中體現。

廣州億航智能旗下電動垂直起降飛行器（eVTOL）EH216-S無人駕駛載人航空器。（羊城晚報）

今年以來，《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》正式出台，成為全國首部低空經濟產業促進專項法規；全球首條eVTOL跨海跨城空中航線在深圳和珠海之間完成首次演示飛行；廣東明確提出支持深圳、廣州、珠海建設通用航空產業綜合示範區，打造大灣區低空經濟產業高地，此外，廣東省工信廳聯合多部門印發實施《廣東省培育未來智能裝備產業集群行動計劃》，鼓勵企業進行航空器的創新研發。

「低空經濟於今年啟航，也將從廣東起飛。」廣東省無人機行業協會副會長羅亮生表示，大灣區無論是在技術條件還是政策環境方面，都具備顯著優勢。當前，廣東已經形成完整的無人駕駛航空器供應鏈基礎，誕生一批具有創新思維的領軍企業，形成對產業鏈的集聚帶動效應，有望率先走出一條研發生產向規模化商業化轉化的發展路子。

記者注意到，為不斷觸摸「新天際線」，大灣區企業還在不斷「向上突破」，緊隨億航之後，小鵬旗下飛行體型號合格證（TC）申請也已獲得民航局受理；大疆首款運載無人機發布，有效解決複雜地形及末端物流運輸難題……

「廣州、深圳、珠海將是我們重點打造的樣板城市，我們現在正在加快運營培訓、交付管理等，與民航系統做好運行體系銜接、推動基礎設施完善。在不遠的將來，市民通過手機下單，就能便捷打到『空中的士』。」億航智能董事長胡華智期待，「空中的士」從低空觀光逐步向城市交通覆蓋，大灣區居民有望今年飲上「頭啖湯」。

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