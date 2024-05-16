深中通道全線瀝青路面完工　料下月具備通車條件

全長24公里的深中通道主線去年11月全線貫通，通車後深圳至中山的車程將縮短至半小時之內。廣東交通集團周四（16日）發布消息指，深中通道全線瀝青路面施工完成，為下月具備通車條件奠定基礎。



據央視新聞報道，隨着深中通道全線瀝青路面完工，「大橋經濟」機遇加速到來。目前，深中通道正全力衝刺機電及通信設備的聯調聯試、交安標識標線、房建等剩餘工程施工，計劃6月完成交工驗收並具備通車條件。

深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的世界級跨海集群工程，全長約24公里。全線路面工程包括鋼橋面鋪裝、混凝土橋面鋪裝、海底隧道瀝青路面等，材料和結構類型多樣。

其中，深中通道鋼橋面鋪裝施工總面積達38萬平方米，相當於53個標準足球場的面積，是目前世界上規模最大的環氧類鋼橋面鋪裝工程。

在深圳前灣硬科技產業園天台藍球場，天台高度視野剛剛能夠對着深中通道，用短焦或廣角長焦都能夠拍出理想效果。（當代中國）

+ 1

建設團隊自主研發了環氧瀝青鋼橋面鋪裝智能建造三大系統，開創了業內環氧瀝青鋪裝全環節自動化施工的先河，大幅提高了施工效率和質量。

2023年1月19日、3月12日、11月1日，項目曾經三次刷新單日熱拌環氧瀝青鋼橋面鋪裝施工面積的世界紀錄。2023年11月1日，在伶仃洋大橋鋼橋面鋪裝施工中，單日鋪裝面積達25772平方米。