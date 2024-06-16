深圳發布排洪預警　三洲田水庫連續排洪2日　今日降雨減弱

深圳昨日3輪強雷雨，有地區路面積水成河，最高7次預警連發。昨夜凌晨，深圳三洲田水庫發布排洪預警。不過，據深圳氣象局消息，今日（16日）降雨將減弱，部份區域仍發布暴雨黃色預警。



據深圳市坪山區防汛防旱防風指揮部辦公室消息，由於連續降雨，三洲田水庫水位已接近汛限水位。經研究，決定於6月16日0時至6月18日12時排洪，流量為5-25立方米/秒，洩洪影響範圍：碧嶺水-坪山河沿線馬巒山郊野公園、碧嶺街道、馬巒街道、坪山街道、龍田街道、石井街道。請相關街道和水務局加強河道沿線巡查，嚴禁無關人員靠近河道區域，並密切關注排洪信息，及時採取安全防護措施，嚴防意外事件發生。

坪山馬巒山郊野公園亦於今日6時起關閉，具體開放時間視天氣及排洪情況而定。

深圳市氣象台實景監測，羅湖東部區域。

不過據深圳氣象局官方帳號「深圳天氣」消息，16日降雨減弱，目前全市氣溫普遍在27～28攝氏度，預計白天氣溫最高31攝氏度，中午前後體感較熱。

目前雷雨雲團已移出深圳市，預計今日白天陰天，有（雷）陣雨，部份時間雨勢較大，局部地區仍有暴雨風險。

雷雨雲團已移出深圳市。

此外，深圳應急管理部門亦分區發布暴雨黃色預警信號，預計大鵬新區、大鵬灣和大亞灣1-2小時內將出現30-50毫米降水。深圳市氣象台2024年06月16日08時10分在上述區域發布暴雨黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。上述區域存在山洪風險，請注意防御暴雨可能引發的局部內澇、山洪等災害。