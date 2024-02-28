前海香港商會首席會長馬鴻銘：財案為當前問題提良方　仍可更貼地

財政司司長陳茂波今日（2月28日）公布2024至25年度《財政預算案》，以「堅定信心、抓緊機遇，推動高質量發展」為主題，在國際環境日趨複雜多變的今天，香港經濟始終受到外圍環境的影響，樓市、股市的表現正反映大眾對香港前景的信心，故此《預算案》提出的方案可謂對症下藥，加強香港經濟復甦的動力！



《預算案》開篇就強調要全方位吸引企業、資金和人才，這正是急香港之所急。其中政府提到，在息口上升及外圍環境充滿不確定性的情況下，住宅物業市場氣氛十分審慎，樓價全年下跌7%，交投量縮減5%至約43,000宗的低水平。《預算案》提出，即日起撤銷所有住宅物業額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。這是非常合理的做法，在樓市成交低迷的情況下，再多的交易成本只會降低成交量，尤其政府立意為香港搶人才，也要為外來人才增加吸引力，讓人才擁有一個可安居樂業的環境。

《預算案》亦強調要全方位打造香港品牌，一直以來，香港是中西文化薈萃的國際都會，自去年全面通關後，我們看到來港的旅客量並無恢復到疫情前的水平，相反，大量港人每逢假期就到一河之隔的深圳消費，對於內地日新月異的進步感到驚訝，香港若故步自封封，一定不進則退。《預算案》提出要推動舉辦不同範疇的盛事活動和主題式年會，結合產業發展的契機，打造香港作為營商及旅遊首選目的地的品牌。例如，每月舉辦煙火和無人機表演，並重新打造「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，以增加對旅客的吸引力。

《預算案》提出的方向是正確的，但可以做得更多，例如政府早前推動的「香港夜繽紛」可以更加貼地和平民化，像香港市民往深圳消費的吸引力，「食」的因素尤其明顯，因為比香港更實惠和更多選擇，如果政府能放寬夜市經濟，在多區劃出「平民大笪地」長期經營，可注入更多生氣和動力，亦有助恆常吸引本地市民及外地旅客消費。

總括而言，《預算案》實在地指出了香港當前遇到的問題，亦為此提出了良方，香港必須在「粵港澳大灣區」、「一帶一路」規劃中抓緊機遇，為經濟注入更多動能，吸引更多人才來港，方可提升香港的競爭力，推動高質量發展，為國家的發展貢獻力量！