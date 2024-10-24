廣州有得滑雪？深圳1.5小時直達　7.5萬㎡室內雪場更有B.Duck駐場

不用去北方也能瀟灑感受滑雪的快樂了！佔地7.5萬㎡的「廣州熱雪奇蹟」，室內常年恆温-6℃，在這裏感受冰天雪地的浪漫，體驗速度與激情，給你帶來不一樣的假期新體驗！



大明星小黃鴨空降，飄雪超浪漫

一進到「廣州熱雪奇蹟」的雪場裏，不僅有撲面而來清爽冰涼的空氣，還有一隻大呆萌的小黃鴨！作為人氣大明星，小黃鴨周圍總是圍滿了小朋友，爭先恐後地合照ing~園區內還有浪漫的室內飄雪，拍照超出片！

「報告：我和小黃鴨合影了！」（深圳攻略通授權使用）

親子互動玩雪好去處

7大娛雪項目 沉浸式飄雪快樂拿掐！

娛雪區域是大小朋友們體驗冰雪快樂的好地方~多個新奇有趣的雪上項目，讓孩子們在這裏盡情釋放能量，歡聲笑語快樂不停！繽紛美麗的飄雪場地，整日下雪不停，在這裏打雪仗堆雪人皆可，簡直是避暑勝地！

花海雪圈道

一直刷爆朋友圈的花海雪圈道終於輪到我來打卡了！坐上雪圈，從百米在冰雪花海的簇擁下，從高坡上滑下來，享受飛馳的速度與激情~

冰雕冰滑梯

晶瑩剔透的漂亮冰雕冰滑梯，你可別小瞧，看似坡度不是很大，卻不同於尋常滑梯，冰面光滑速度快得很！從滑梯頂部滑下，孩子們興奮的尖叫聲呼嘯而過，路人們都被他們的快樂感染到了~

更多冰上項目

冰上碰碰車：碰碰車甚麼的，太適合朋友一起pk啦，不僅能前進後退還能轉圈圈~

在廣州熱雪奇蹟 零基礎能輕鬆上手 滑雪大神馳騁多樣雪道

滑雪小白入園指南

在娛雪區體驗了一番親子互動的温馨愜意，也要來滑雪區挑戰一下了！來廣州熱雪奇蹟滑雪，主打的就是一個省心，不僅裝備一應俱全，不會滑雪的小白也可以經過教練幫助快速上手，get滑雪新技能！

1. 輕裝出行，園區裝備齊全



進入園區裏，各種滑雪裝備都為你準備好啦！免費提供雪服、雪鞋、頭盔、雪板等裝備，初次體驗滑雪帶個人來就行了！

2. 專業滑雪教練，小白輕鬆上手



來廣州熱雪奇蹟滑雪，新手們不用擔心，小白教學區每天4場30分鐘滑雪教學，這裏的滑雪大神們可以從基本的穿脱雪板、剎車等技巧手把手教學，讓自己和孩子在這裏迅速掌握一項新技能~

5條專業雪道，滑雪人DNA動了！

滑雪區裏共有小熊道、雪兔道、企鵝道、麋鹿道、老虎道5條路線，從初級到高級，不論是滑雪小白還是滑雪高手在這裏都能夠找到適合自己的雪道~

小熊道

雪地美景打卡超出片

滑雪之餘，來都來了當然要在雪地裏拍一場酷炫大片啦！讓南方的小土豆們狠狠羨慕一下，制霸朋友圈！

現在廣州熱雪奇蹟兒童和成人票均有超值福利，還能娛雪/滑雪+看馬戲，一票玩雙園！

廣州熱雪奇蹟



地址

廣東省廣州市花都區花城街道鳳凰北路63號廣州融創茂F1



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