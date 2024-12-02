深圳最貴宅地誕生　華潤聯合中海185.12億拍下南山粵海地塊

據南方都市報報道，深圳2024年土地拍賣總價最貴宅地誕生。經過1個半小時的295輪競價，深圳市潤投咨詢有限公司、中海企業發展集團有限公司以185.12億元（人民幣，下同）拿下位於南山區粵海街道的T107-0107宅地。該地塊成交價也刷新了深圳涉宅地塊成交史上總價最高的記錄。



據報道，這是深圳市本年度第五宗宅地順利出讓。本次土拍僅有兩組房企參與競拍，分別是招商、華潤&中海聯合體參拍。盡管百億宅地的高門檻限制導致僅有兩組房企競拍，但從拍賣頁面顯示，這兩組房企競爭十分激烈，僅僅兩分鐘的時間內，競價已經輪番進行了十多次。最終，經過295輪競價，華潤&中海聯合體以185.12億拿下深圳灣宅地，折合樓面價約7萬元/平方米，溢價率46.3%。

深圳市潤投諮詢有限公司聯合中海企業發展集團有限公司以1851200萬元人民幣，拍下南山粵海地塊，刷新記錄。

據悉，該宗地土地用途為二類居住用地+商業用地+道路用地（允許地上地下連通，除地下通道外，其余空間產權歸政府），土地面積38566.56平方米（北側地塊12197.30平方米，南側地塊22456.36平方米；其余為道路），建築面積263000平方米，掛牌起始價126.52億元，土地使用年限70年。

事實上，該宗地土拍前便已引起市場的高度關注。一方面，後海片區作為深圳的核心區域，是中國總部企業最為密集的聚集地之一，鮮有住宅用地在市場公開出讓。同時，該地塊緊鄰地鐵2號線登良站，周邊有深圳灣萬象城、北京師範大學南山附屬小學、深圳人才公園、深圳灣公園、春繭體育館等優質配套。西面隔著後海濱路是蔚藍海岸2-3期，此項目的二手掛牌均價約10.9萬-11.9萬元/平方米。

另一方面，該宗地未設置商品房銷售限價，按照「價高者得」的原則確定競得人。同時，意向競買人須在申請確認競買資格時提供《關於「交房即發證」的承諾函》，承諾提供「交房即發證」。另外，該宗地還將建設商務公寓、商業等，並將建設高度不低於200米的片區次地標。

該地塊位處於南山粵海深圳核心區域，是中國總部企業最為密集的聚集地之一。（南方都市）

對於本次土拍，美聯物業深圳董事總經理江賢亮表示，此次參與競拍的房企雖然只有2家，且均是國旗，但房企出價積極，經過近200次競價才最終花落中海和華潤聯合體。

10月、11月全國房地產市場交易暢旺，各城市住宅交易的月度備案數字均創下年度高位，止跌回穩的態勢日益明顯。而與此同時，土地市場也出現了積極的變化，四大一線城市高總價地塊愈發突出溢價率不斷上升。雖然目前土拍市場仍難見民企身影，但相信隨著土拍環境持續寬松、存量房重回低位，房企賣地的熱度也將上升，民企重回土地市場為期不遠，土地市場的覆蘇亦行漸近。

深圳南山區。（視覺中國）

回顧今年的土拍，今年深圳已累計出讓5宗居住用地，成交總地價約346.11億。

中指研究院深圳分院高級分析師孫紅梅指出，跟往年相比，2024年深圳涉宅用地供應大幅縮減。截至12月2日，深圳年內共成交5宗涉宅用地，這些地塊均由頭部央國企摘得，民營房企拿地仍較為審慎。9月底一系列優化政策後，購房需求釋放，深圳樓市活躍度持續提升。短期內市場銷售在政策帶動下逐漸企穩回升，這或將帶動房企投資熱度上升。同時，土地市場中優質地塊的火爆競拍，也將進一步提振市場信心。