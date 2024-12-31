內地春運火車票今日起開售 料發送旅客5.1億人次
撰文：盛昀
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《新華社》消息，2025年鐵路春運自2025年1月14日開始，至2月22日結束，為期40天。春運首日火車票於今日（2024年12月31日）起發售。全國鐵路預計發送旅客5.1億人次。
據《新華社》報道，截至9點30分，鐵路12306共售出春運火車票19.50萬張，占當日售票總數的9.46%。其中，烏魯木齊—蘭州、深圳—重慶、北京—西安三個區段春運火車票最火熱，售票分別達到1420張、1355張和1210張。
報道指，節前客流高峰日預計為1月25日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為2月4日（正月初七）。預計節前每日最高可安排旅客列車14100列左右，節後每日最高可安排旅客列車14200列左右，客座能力同比增長3.9%、4.3%。其中，客流高峰時段在廣州、深圳、上海、南京、杭州至成都、重慶、武漢、南昌，北京至瀋陽、太原等城市間增開夜間高鐵。
據《央視網》介紹，今年12月30日，鐵路12306開設「購票信息預填優化試點」專區，2024年12月30日至2025年2月8日間，在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省各車站往返四川省、重慶市各車站始發終到列車的長途區段車票發售中，在購票信息預填的基礎上，試點推出「系統自動提交購票訂單」功能。
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