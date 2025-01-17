廣東兩會｜中山市將加快推動｢深中一體化｣　打造港澳青年創新平台

1月16日，廣東省第十四屆人大三次會議中山代表團舉行會議，繼續審議省政府工作報告。中山市委書記郭文海在回答記者提問中提到，2024年6月開通的深中通道是讓世界走進中山、中山走向世界的黃金大道、開放大道，中山將加快推動深中一體化。



今年6月，連結深圳與中山的深中通道正式開通運營，從此深圳前往中山的路程由過去需繞行廣州變成直接跨越伶仃洋，時長縮短至30分鐘。深中通道的開通，不僅是方面深中兩地市民往來，亦打通粵東西珠江兩岸城市的互聯互通。

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郭文海表示，中山將搶抓機遇，錨定粵港澳大灣區「一點兩地」全新定位，更高質量建設省委部署的珠江口東西兩岸融合發展改革創新實驗區，加快推動深中規劃、營商環境、產業、交通、創新、社會治理和公共服務等「六個一體化」。

中山亦會在思想觀念上持續學習深圳等先進城市經驗，進一步解放思想、深化改革，打造讓企業家更滿意的一流營商環境；更高質量推進深中產業一體化，謀深做實深中經濟合作區，加大力度面向全球招引一批優質項目落地；更高質量推進深中交通一體化，「海陸空鐵」全面發力，加快深南中城際規劃建設，優化深中「組合港」運營航線，探索發展跨珠江口低空物流航線；更高質量推進深中創新一體化，持續借力深圳創新資源賦能中山傳統製造業轉型升級。同時深入推進與港澳融通發展，打造港澳青年創新創業平台和創新成果轉化基地，健全港澳企業投資興業便利化機制，助力港澳更好融入國家發展大局。

廣東兩會中山代表團團組會議。

郭文海強調，「精神至關重要」，無論是實施「百千萬工程」（百縣千鎮萬村高質量發展工程），還是推進大灣區建設，都需要激發廣大幹部敢想敢闖、擔當作為、實幹苦幹的精氣神。全市各級黨委政府要無私高效服務企業紮根中山做大做強，形成全市上下同心同力奮鬥「百千萬工程」、推動高質量發展的強大合力。