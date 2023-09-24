深圳家長突擊檢查學校配餐公司　雞腿泡水食材撒一地惹議

深圳有家長突擊檢查其孩子所在學校的校外配餐公司，發現該公司直接將凍雞腿泡在水池解凍，廚房地板更長滿青苔。

有內地傳媒指出，無論是食堂供餐抑或校外配餐，標準只有「食品是否夠安全、衛生，是否符合學生成長發展需求」。



據介紹，家長突擊檢查的是光明區外語學校的校外配餐公司，影片配文「泡在水池的凍雞腿」、「廚房地板長滿青苔濕滑」，還配上一些現場查看到的食材和製餐點現場照。

家長表示，現場查看發現不少食材是冷凍食品，也有預製的麵點。相關影片和圖片引發熱議，不少網民希望官方嚴查所有配餐公司，並建議學校自設廚房供應學生膳食，拒絕外判，並允許學生帶飯。

有家長解釋，她們有提前預約，並非突擊檢查去配餐公司，但現場看到食品安全等各方面都比較差，工具上都有發霉。不少家長事後都自行送餐到學校，因為人數太多，大家只能用膠櫈當枱用餐，希望往後能在食堂統一用餐，「之前小學生全部在吃預製菜，現在1到6年級都是家長送餐，大概有3000人左右吧」。

涉事的深圳市光明區外語學校發布情況通報稱，9月19日上午，該校組織家委會代表到校外配餐公司檢查配餐狀況，針對影片中反映的製餐點食品加工製作相關情況，該公司屬地市監部門已介入調查，將依法依規予以處理。該校積極與家委會和家長代表溝通，一方面督促該配餐公司落實整改，另一方面根據家長代表意見，正協商家委會啟動配餐企業的重新招標程序。

通報提到，「食品安全無小事，本校將在相關部門指導下，堅持加強對校外配餐企業的監督管理，全力保障廣大師生飲食安全」。

涉事的深圳市光明區外國語學校。（微信公眾號＠深圳市光明區外國語學校）

內地民眾愈發重視食品安全，當「預製菜進入校園」的話題還在爭論不休之時，前述情況無異是火上加油。

內地傳媒《新京報》批評，影片的確顯示配餐公司可能存在預製菜問題，但重點是在極其髒亂的環境中，什麼食物能夠保證是安全。在輿論壓力之下，涉事學校道歉、表態整改，但這個套路並不陌生。相較事後的信誓旦旦、言辭懇切，家長更在意的是孩子們吃了多久，學校是否知情。

學校的供餐模式包括學校食堂自製，或與校外供餐單位合作，在中央廚房統一做好食物之後送到學校。隨着市場化供餐的興起，愈來愈多學校採用校外配餐。但無論是食堂供餐抑或校外配餐，近年都發生不少校園食品安全事件。

評論指，校園食品安全關涉未成年人健康成長，各地不妨藉此契機，檢視校園食品安全，及時發現問題，梳理整改，確保學生健康安全用餐。無論是預製菜抑或現炒菜，前提是食物必須足夠安全、衛生，符合學生成長發育需要，若連食物安全都保證不了，一切討論都失去意義。