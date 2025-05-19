低空經濟｜深圳噪音投訴上升　1小時飛過8架直升機　居民苦不堪言

《南方都市報》報道關注深圳低空噪音投訴逐年上升問題，在龍崗區一處居民樓，中午一個小時內就飛過了8架直升機，平均噪聲為70分貝，嚴重影響當地居民生活，向有關部門投訴亦無結果。



深圳市民首次體驗乘坐空中的士。（黃浩謙攝）

深圳市民體驗乘坐空中的士。（黃浩謙攝）

發展「低空經濟」成為香港與大灣區其他城市的共同課題，近年來深圳低空經濟發展迅猛，但低空噪音嚴重影響居民生活，有關投訴也逐年上升。生態環境部公開數據顯示，近幾年，深圳市噪聲信訪投訴平均每年10萬件以上，各行政區每年投訴平均近萬件。

1小時飛過8架直升機

龍崗坂田街道楊美路附近居民林女士表示，直升機頻繁飛過屋苑上空，十分影響家人休息，特別是下午時難以入眠。林女士的兒子在附近上小學，孩子曾表示，有時下午上堂時直升機飛過，都聽不清老師在說什麼。

平均噪聲為70分貝。（南方都市報）

內媒記者實測發現，在中午的一小時內，便有8架直升機低空飛過，每次伴隨着「突突突」噪聲，持續約40秒，平均噪聲為70分貝，已超過普通住宅區的噪聲閾值。當地居民憶述，這種噪聲情況在近幾年明顯加劇，尤其是節假日和周末，飛行頻次更高。

福田下梅林直升機。（南方都市報）

住在福田下梅林的王女士表示，直升機從早上7時起頻繁飛過，幾乎每天都被低空飛行的噪聲吵醒，「深圳的公交車都沒這麼高的頻率」。周邊居民表示，直升機大多沿着地鐵站附近的住宅區域飛行，聲音持續時間為30至50秒，平均每小時出現5至7次，早晚高峰時段尤為頻繁。

市民投訴無用。（南方都市報）

林女士與王女士均表示曾向政府投訴事件，但相關單位僅回應指直升機飛行活動已得到飛行管制部門批准，感謝市民的理解。

直升機噪聲擾民長期未解決原因

報道指，業內人士透露，直升機噪聲擾民問題的存在長期未解決，主要原因還是在於城市快速膨脹發展與治理規則滯後的不匹配，深圳的空域規劃和飛行規則多制定於多年前，彼時的城市人口尚未達到當前密集，飛行路徑設計主要考慮運行效率與安全性，較少納入對地面居民噪聲影響的評估。

2024年2月3日，深圳福田區CBD，平安國際金融中心。（視覺中國）

其次，內地有法律禁止民用航空器飛越城市中心區上空，但並未對直升機、eVTOL等低空飛行器的噪聲排放設定具體限值或操作性標準，當前深圳尚缺乏專門針對低空飛行噪聲污染的立法依據。

東部通航「空中的士」。（黃浩謙攝）

報道還指，目前深圳城市低空飛行依賴傳統燃油直升機為主，該類飛行器平均噪聲常超過70分貝，遠高於人耳可接受範圍，超過中國對居住區白天55分貝的限值。在這種「高密度飛行+高噪聲排放」的雙重擠壓下，嚴重干擾市民生活。

深圳市通用航空協會創始會長楊金銘指出，直升機作為低空經濟的傳統飛行器，本身不適合在大城市的人口密集地區進行飛行，一般只能在醫院、救災或人口稀少等特殊場景飛行。在人口密集地區的飛行活動必須是低噪音的，只有環境友好的飛行器才能在城市得到廣泛應用。