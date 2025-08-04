UR姊妹品牌BENLAI進駐香港　展示亞洲品牌嶄新生活態度與價值觀

URBAN REVIVO 姊妹品牌「BENLAI 本來」近日在香港開設首間門店，產品涵蓋通勤、休閒與運動等多種場景，滿足各年齡層消費者的需求。



BENLAI 服飾以創新科技面料為主，其系列產品旨在應對多種場景，包括辦公室、社交場合和戶外環境等，完美契合現代都市生活的節奏。店內商品涵蓋男女裝和帽、手袋、圍巾、冰袖等配飾，滿足各年齡層消費者的需求。

BENLAI 本來在旺角朗豪坊開設門店。

BENLAI的Cool Breeze °C系列採用防紫外線、速乾和超輕面料，是應對炎熱潮濕天氣的理想選擇。新店同時推出兩個全新系列：Soft and Fluffy 系列提供柔軟、透氣、高彈性的服飾，適合通勤、休閒等；抗皺系列兼具剪裁結構與運動服的彈性，方便打理，適合秋冬穿著。

店內商品涵蓋男女裝及各種配飾。

產品適合通勤、休閒與運動等多種場景。

BENLAI 創立於2022年，目前在亞洲已設有35間門店。BENLAI母公司FMG 集團海外事業部首席執行官陳睿表示：「香港是一個能輕易在半小時內由都市直達郊野的城市，這個獨特的環境令消費者更認可多場景穿搭、簡約和環保的時尚，這個與我們用『功能面料進化基本款』的理念不謀而合。我們希望透過以香港為窗口，向本地消費者與國際旅客展示亞洲原創品牌的嶄新生活態度與價值觀。」