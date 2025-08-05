過江2公里堵30分鐘　廣佛同城｢堵｣在沉香大橋　規劃18年仍未動工

據《南方都市報》報道，廣佛同城化的重點基建項目沉香大橋，自2007年首次出現在《金沙洲綜合交通規劃》中，至今已歷時18年仍未動工。儘管官方多次強調「正持續推進立項」，但市民關注的核心問題仍未獲實質進展，橋梁施工路段亦未見明顯動工痕跡。



沉香大橋起於佛山南海，接入廣州白雲，是一座橫跨珠江、連接潯峰洲島與廣州市中心區的跨江大橋。該橋項目自立項以來，因涉及珠江水源保護區調整、環保鄰避等複雜問題，方案論證耗時甚長，直至2024年環評才獲原則批准。

然而，即使在規劃持續推進的背景下，金沙洲交通問題仍日益嚴峻。據報道，普通平日下午從金沙洲的沙貝地鐵站打車前往荔灣永慶坊，短短2公里過江路段竟堵車達30分鐘。即使繞道其他跨江橋梁，如廣佛大橋（一期）或珠江大橋東橋，情況亦不見改善。有金沙洲居民直言：「車輛出得了金沙洲，卻堵在大坦沙島，17公里17個紅綠燈。」

事實上，金沙洲居民對出行困境已感極度無奈。過去十多年來，金沙洲大橋作為區內唯一免費跨江通道，早已飽和。雖然2015年該橋擴寬通車，但龐大交通量依然無法緩解擁堵問題。

短短2公里過江路段竟堵車達30分鐘。（南方都市報）

報道指出，金沙洲及相鄰的佛山地區已由過去的邊緣地帶轉變為廣佛同城的核心區域，人口增至近40萬人。然而，同城化的加速發展並未帶動交通基建同步推進。自2003年金沙洲大橋通車以來，島上僅新增北環白坭河大橋（屬收費高速）一條過江通道，沉香大橋則遲遲未有動工消息。

據2024年最新《沉香大橋環境影響報告書》顯示，該項目計劃2025年1月正式動工，2028年完工通車，工期36個月。但截至目前，項目仍停留於立項與資金籌措階段。南都調查團走訪廣佛段多個小區與工地，均未見與沉香大橋相關的實質施工。即使在橋梁設計預定地，如白雲區江天際小區或佛山金峰洲社區一帶，居民多表示近期並未聽聞建橋動態。

報道亦揭示，沉香大橋長期難以啟動，關鍵在於前期對接與環評公示過程中爭議不斷。項目跨越兩地，需協調廣佛兩市規劃與建設議程，且涉及居民生活、環保訴求與水源地保護區等敏感議題。公眾意見集中於噪聲、尾氣、揚塵影響及路線選址爭議，特別是佛山段居民反對聲較為強烈。儘管環評公示支持率從首輪的79%上升至92%，但建設進程仍受阻礙。

《南方都市報》報道指出，沉香大橋不僅是一條基礎交通設施，更是廣佛同城化的戰略象徵。「沉香大橋有什麼最新消息嗎？」、「我們等這些大橋的建設已經太久了。」成為區內居民的共同心聲。

華南理工大學建築學院教授袁奇峰表示，該橋建成後可串聯起里水青創城、金沙洲、白雲新城，提升白雲站客流疏散能力，加快兩地要素流動，成為推動同城化的關鍵支點。他強調，「這座橋也始終是廣州市政府對金沙洲人民的承諾。」

目前，建設單位正根據政策要求編制資金實施方案與社會穩定風險評估。廣州市中心區交通項目管理中心表示，將持續推進項目立項。佛山市交通運輸局亦表示會積極配合廣州，加快落實相關條件，保障項目資金到位。

專家指出，在城市群與都市圈成為城鎮化發展重點的今天，廣佛若要保持同城化領先地位，需重新審視雙方利益協同與建設優先次序。「廣佛全域同城化的腳步不會停下，但這座橋，不能再等了。」