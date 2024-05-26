廣東城際「四線」今日貫通運營　全程153元橫跨「惠莞廣佛肇」5市

2024年5月26日，廣東城際再添新成員，廣佛南環、佛莞城際鐵路正式投入運營，與已運營的莞惠、佛肇城際串聯貫通，共同構築起一條258公里、自東向西連接惠州、東莞、廣州、佛山、肇慶市最高時速200公里的灣區東西向主通道。

「四線」貫通後，時間間隔更短、直達列車更多、旅客出行更便捷，從廣州番禺出發可30分鐘直通佛山、東莞，60分鐘抵達肇慶、惠州。



國鐵、地鐵換乘安檢互認 部份站點實現站內換乘

「四線」貫通運營後，多個站點與國鐵車站實現安檢互認，與鄰近的國鐵、地鐵車站便捷換乘，多層次軌道交通進一步融合。全線與國鐵、地鐵實現換乘的車站分別有7個。其中，旅客在佛山西站及東莞西站可通過便捷換乘通道換乘國鐵，無需二次安檢，肇慶站、番禺站、鼎湖東站、常平東站和小金口站則需出站換乘國鐵。

與地鐵換乘的方式也分為站內和站外兩種情況，除張槎站、北滘西站、陳村站、廣州長隆站需出站換乘，其余車站均可實現站內換乘。

其中，張槎站換乘佛山地鐵二號線，北滘西站換乘佛山地鐵三號線，陳村站換乘廣州地鐵七號線，廣州長隆站換乘廣州地鐵三、七號線，番禺站換乘廣州地鐵二、七、二十二號線和佛山地鐵二號線，西平西站換乘東莞地鐵二號線，順德北站換乘地鐵廣佛線、佛山地鐵三號線。開通初期，廣東城際將加派工作人員引導，為旅客提供問詢答疑。

廣東城際線網示意圖。

票價單程最低5元最高153元 支持掃碼搭乘

在購票方面，廣肇、廣惠城際站間最低票價為5元（人民幣，下同），單程最高票價為153元。兩條線路均支持「12306+城際鐵路巴士化多元支付」雙票務系統，旅客搭乘城際鐵路將與地鐵一樣便捷，隨買隨進、隨到隨走。

其中，12306票務系統實現車票「當日一次有效」，城際鐵路巴士化多元支付票務系統則支持實名認證的廣州地鐵APP城際乘車碼、全國交通一卡通、普通羊城通、嶺南通、清遠--嶺南通•廣達通、佛山—嶺南通•廣佛通（含原佛山通）、肇慶--嶺南通•肇慶通、東莞--嶺南通•東莞通、惠州—嶺南通•惠州通等多種支付方式進站乘車。

首末班車延長調整 啟用大站快車巴士化運營模式

廣肇、廣惠城際部份站點的首末班車時間有微調，其中，肇慶站往小金口方向首末班車為6:10、22:35，佛山西站往小金口方向首末班車為6:00、22:48，番禺站往小金口方向首末班車為6：33、23：12，佛山西站往肇慶方向首末班車為6:45、21:46，番禺站往肇慶方向首末班車為6：45、23：15，小金口站往肇慶方向首末班車為6:25、21:10。

首末班車運營時間表。

線路全面啟用「站站停+大站快車」巴士化運營模式，並執行「肇慶站-小金口站」和「佛山西站-小金口站」交路。旅客可通過站台、站廳信息顯示屏、車站廣播的列車信息，區分「站站停」和「大站快車」，現場還有車站工作人員持手舉牌指引。廣東城際提醒，旅客出行可根據自身行程選擇相應的列車，並預留充足的時間，避免「踩點」錯過，耽誤行程。

開通當日，在鼎湖東、佛山西、番禺、廣州長隆、西平西、常平東、西湖東和小金口共8個主題車站設置了諮詢櫃檯，番禺、廣州長隆等車站同步上線「明星服務隊」，為旅客提供乘車指引、愛心幫扶等服務。

各站還為旅客提供「粵城達」失物招領、便民雨傘、一次性雨衣、便民藥箱等便民服務，列車上也會提供馨旅百寶箱服務，旅客乘車期間可聯繫工作人員領取手機充電線、行李標簽、針線包等便民小工具。同時為孕婦、老人兒童，以及殘障人士提供與廣州地鐵一致的便民幫助服務。此外，全線各站均設有洗手間，亦設置無障礙洗手間，方便旅客出行。