把脈+食療！　在廣州老城區體驗藥食同源新玩法｜趣Share大灣區

酷暑與暴雨交替的廣州夏日，不少市民正為「吃什麼才養生」發愁。位於廣州市越秀區詩書路的膳食館，有一種全新的就餐模式——進門先排隊問診，領取專屬用餐卡後，再根據醫師建議選擇菜品。

這種「先把脈、再吃飯」的模式，將中醫「藥食同源」理念融入日常餐飲，讓食客在品嚐粵式美味的同時，享受個性化體質調理，人均70元（人民幣，下同）左右的消費，讓這場「養生局」成為街坊鄰里和遊客的新寵。



走進膳食館，首先映入眼簾的便是正對門口的問診區，坐堂中醫師正為顧客免費把脈。「我們把中醫診斷巧妙地嵌入點餐流程，顧客等位時就能完成體質辨識，這是我們最核心的特色。」膳食館總負責人溫麗霞介紹，顧客不僅可以接受基礎脈診，還能攜帶體檢報告供醫師參考，獲得更精準的餐食推薦。「醫生把脈後會根據體質推薦餐食，以當下脈象為準，推薦適合的湯和菜。」溫麗霞說，這種「辨證施食」的方式，讓傳統中醫理論不再晦澀難懂，而是轉化為具體的飲食指導。

坐堂的中醫師會為顧客免費把脈。（South）

在現場，一位熬夜較多的上班族經診斷後，醫師推薦了 「護肝系列」的當歸青椒炒牛肉和祛濕湯品，既滿足口腹之慾，又契合身體需求。

膳食館的菜單按心、肝、脾、肺、腎五大臟腑系統劃分，大部分菜品都附帶「食材+功效」的小卡片。「我們堅持將『藥食同源』的藥材融入粵菜烹飪，既保留嶺南風味，又增添養生功效。」溫麗霞舉例，普通的青椒炒牛肉加入新鮮當歸後，不僅口感軟糯無渣，還帶有淡淡藥香，成為護肝系列的菜餚；蘋果黃芪水則取代了傳統奶茶，成為年輕顧客的健康新選擇。

醫生把脈後會根據體質推薦餐食。（South）

店內常備超過10種藥膳湯品，涵蓋健脾養胃、祛濕調理、滋陰補腎等功效，均由專業中醫師配伍，資深粵菜師傅精心熬製。「廣東人愛喝湯，我們的湯品既符合本地飲食習慣，又針對嶺南氣候特點，特別適合濕氣重、易疲勞的都市人群。」溫麗霞說。

常客楊女士稱，現代人越來越注重養生，她熬夜後都會來到膳食館調理。（South）

「我和朋友們現在都不喝奶茶了，改喝蘋果黃芪水。」常客楊女士介紹，現代人越來越注重養生，熬夜後都會來這裡調理，「既好吃又養生，比單純吃保健品更實在」。

來自全先生的反饋頗具代表性：「廣東人本來就喜歡喝湯，沒想到藥膳能做得這麼美味。我經常熬夜，來這裡喝幾次祛濕湯，感覺身體輕鬆多了，石斛豆腐和當歸鳳爪都是我的最愛。」

藥材融入粵菜烹飪，既保留嶺南風味，又增添養生功效。（South）

除了本地食客的喜愛，這種「中醫+餐飲」的模式還吸引了不少國際遊客。隨著中國部分免簽政策開放，新加坡、西班牙及歐洲國家的遊客經常慕名而來，體驗把脈用餐的獨特文化。「有西班牙客人專門來聊合作方案，想把這種模式引進當地。」坐堂中醫師楊金強透露，中醫「國內開花國外香」 的現象在店裡得到生動體現。「食療不能代替看病，菜品也不能代替藥品。」楊金強特別提醒，膳食館的核心是「養生調理」而非「治療疾病」，如果顧客身體有嚴重病痛，會指引到樓上的中醫門診部進行專業辨證論治。