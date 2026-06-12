深圳海關去年至今查名錶走私2000塊　水客戴新勞力士西九北上被逮

據深圳海關緝私局6月10日通報，2025年以來該局在旅檢渠道共立案偵辦涉手錶走私犯罪案件58宗。行動中查證涉嫌走私的RICHARD MILLE（RM）、百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士（Rolex）等品牌手錶2000餘塊，總案值高達6.34億元（人民幣，下同）。通報更披露了一宗典型案例，一名「水客」因左手腕佩戴一隻嶄新勞力士，在香港高鐵西九龍站過關入境內地時被海關截查，進而牽出一條涉案金額達1400餘萬元的走私名錶產業鏈，兩名主腦及「帶工」最終雙雙被判刑。



近年，中國高端腕表市場保持穩健增長，中國已經成為全球最重要的高端腕表消費市場之一。在高額利潤的誘惑下，一些不法分子不惜鋌而走險，通過旅檢渠道人身藏匿、行李夾藏等方式，將境外高端腕表走私入境，嚴重擾亂內地市場經營秩序，造成國家稅款流失。

深圳海關緝私局通報指，自2025年以來，該局共立案偵辦旅檢渠道涉手錶走私犯罪案件58起，查證涉嫌走私的理查德米勒、百達翡麗、勞力士等品牌手錶2000餘塊，案值達6.34億元。

其中一起走私高檔手錶入境案，海關共查證涉嫌走私的勞力士、肖邦等品牌手錶81塊，案值1400餘萬元。涉案人員因沉迷名表收藏，從個人愛好走向走私犯罪深淵。

案情透露，西九龍站海關關員於2024年8月在對一名入境旅客丁某進行例行查驗時，發現其左手腕佩戴一塊嶄新的勞力士手錶，未向海關申報。面對詢問，丁某神情緊張、言辭閃爍，引起現場關員警覺，隨即將線索移交至緝私部門。

西九龍站緝私警方迅速介入，發現背後存在有組織、有預謀的走私行為。經深入分析研判發現，該手錶實際所有人並非丁某，而是一名內地李姓男子。丁某實為收取「帶工費」的「水客」，受李某指使將手錶走私入境。

男子帶新勞力士入境內地被查。

警方介紹：「李某事業穩定、收入可觀。他最初只是購置手錶自用，為逃避應繳稅款，讓丁某從香港走私入境。後來發現轉手一賣就能賺取高額差價，他就不滿足於自用了，開始在微信朋友圈、微信群里招攬客戶。」

李某安排丁某在港採購、報價並走私入境，自己則尋找買家銷售牟利，構建起一條完整的走私銷售鏈條。在全面掌握犯罪事實後，緝私民警在福建某市將李某抓獲歸案。

2025年12月，經深圳市中級人民法院依法審理，李某因犯走私普通貨物罪被判處有期徒刑六年，並處罰金360萬元；丁某被判處有期徒刑四年六個月，並處罰金45萬元。

西九龍高鐵站。（黃寶瑩攝）

根據《中華人民共和國刑法》第一百五十三條的規定，違反海關法規，逃避海關監管，非法攜帶、運輸、郵寄依法應當繳納稅款的貨物、物品進境，即構成走私普通貨物、物品罪。偷逃應繳稅額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役；偷逃應繳稅額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑；偷逃應繳稅額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

針對此類案件，警方提醒，出入境攜帶超過免稅額度的物品務必主動如實申報，並通過正規合法渠道購買境外商品；走私入境的高端腕表無正規報關單據、完稅憑證與官方保修，一旦出現質量、真偽等問題，消費者維權無門、售後無保障。此外，市場一些翻新表、組裝表甚至高仿假表，會借走私渠道流通，消費者很容易花高價買到假貨、瑕疵貨，蒙受財產損失。