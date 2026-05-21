涉走私NVIDIA晶片伺服器到大陸港澳牟暴利　台灣3男遭聲押

綜合台媒報道，台灣3名男子涉嫌將搭載英偉達公司（NVIDIA）高階晶片的伺服器銷售到大陸以及港澳地區，遭基隆地檢署拘提約談。檢察官認為3男涉嫌偽造文書等罪，向法院聲請羈押。



英偉達受管制AI晶片走私案。（資料圖片，Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images）

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

據介紹， 由超微電腦（Supermicro）生產的高階AI伺服器，因搭載英偉達（NVIDIA）公司高階晶片，被美國禁止銷往大陸以及港澳地區。

台灣基隆地檢署日前接獲情報，指游男、王男及陳男涉嫌在台灣購得數十台伺服器（每台價值約250萬港幣）後，在申報出口資料時修改型號資料，將伺服器銷往大陸以及港澳牟取暴利。

2025年8月27日，圖為美國人工智能企業英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）的標誌，背後是中國國旗。（Reuters）

基隆地檢署昨天（5月20日）前往游男等3人住居所及相關公司等地搜索並查扣大批證物，另拘提游男等3人。

檢察官審訊後，認為游男3人涉嫌偽造公文書及業務登載不實文書等罪，由於案件涉及龐大商業利益及跨境物流鏈，考量3人有逃亡、湮滅證據及串供的可能，因此向法院聲請羈押禁見。