中美聯合偵破跨國走私販毒案拘5人　彰顯共同打擊毒品犯罪決心

據中國公安部微信公眾號5月11日消息，4月初，中國公安部禁毒局和美國司法部緝毒署成功聯合偵破郭某等人走私販毒案，同步在中國遼寧、廣東，美國佛羅里達州、內華達州等地開展收網行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人5名（中國籍2名、美國籍3名）。



公安部文章顯示，4月初，中國公安部禁毒局和美國司法部緝毒署成功聯合偵破郭某等人走私販毒案，同步在中國遼寧、廣東，美國佛羅里達州、內華達州等地開展收網行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人5名（中國籍2名、美國籍3名），繳獲丙托尼秦、波瑪唑侖等一批毒品，成功切斷一條跨中美兩國的走私販毒通道。

2017年11月9日：中國國家主席習近平和美國總統特朗普在北京舉行歡迎儀式，美國國旗和中國國旗在儀式上飄揚。 （Thomas Peter-Pool／Getty Images）

公安部。（截圖）

文章表示，該案的成功偵破，是中美禁毒執法部門深化務實合作的又一重大戰果，彰顯了兩國共同嚴厲打擊毒品違法犯罪活動的決心。