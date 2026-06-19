暴雨中尋「龍」　沉浸式體驗老廣龍船探親之旅｜趣Share大灣區

每逢農曆五月初，南粵大地鑼鼓喧天、鞭炮齊鳴，「龍舟水」如期而至。有人說，這是龍攜祥瑞的儀式，也有人說這是廣東人的信仰照進了現實。



近日，記者來到廣州市海珠區紅衛新村西約，跟隨一條1981年的坤甸木龍船，親身感受了一場延續數百年的龍船「探親」之旅。在這裏，沒有劍拔弩張的奪錦競技，只有「招景趁景」的其樂融融。在暴雨中放下一身雨具的扒仔們、專程前來助陣的港澳同胞、以及岸上備好龍船餅熱情相迎的兄弟村，共同勾勒出嶺南端午最純粹的文化根脈與城市之魂。



廣州龍舟活動主要包括起龍、採青、招景、趁景、賽龍、藏龍和散龍等步驟。所謂「龍船景」，又稱龍舟表演，是廣州地區端午期間舉辦的一種歲時民間娛樂活動，以村落間龍舟互訪與技藝展示為核心形式。各村通過「招景」邀請兄弟村參與，並舉行「迎龍」儀式。

廣州市海珠區的紅衛新村西約，扒仔們跟隨一條1981年的坤甸木龍船出發「探親」。（林芷瑩攝）

在紅衛新村西約，龍船隊伍剛準備出發，一場意料之中的暴雨來襲。扒仔（龍船槳手）表示：「金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍。」他們乘坐的這條1981年的坤甸木龍船，此刻在風雨中煥發新生，載著滿船歡喜向兄弟村出發。

新村村民伍義倉對新村西約的龍船精神讚不絕口：「新村西約扒龍船很精神，醒目（聰慧）過人。」暴雨中，扒仔們把原本隨身攜帶的傘和雨衣通通放下，雨水與汗水交織，才是龍船人最真實的寫照。

扒仔們無懼風雨到各村「探親」。（林芷瑩攝）

據了解，「龍船景」活動主要集中於農曆五月初一至初五，部分村落延續至五月中下旬。探親途中，龍船每到一條村，水面上的龍船都會來一套「才藝展示」，岸上的兄弟也會熱情相迎。後滘村、瑞寶村西滘、池滘村……每到一處，岸上都備好了龍船餅和茶水迎接前來拜訪的弟兄們。走的時候，龍船以「回龍」禮劃行三圈道別。招景探親、遊龍競渡、龍船宴三大載體，融入龍舟結契、非遺展演等元素，形成了廣佛及珠三角區域性文化交流網絡。部分龍船景及相關習俗已被列入非物質文化遺產代表性項目。

新村村民伍兆棠表示：「幾百年的端午節的習俗我們傳承了下來，今天我們舉行了請龍儀式，很多年輕人都回來大力支持，還有不少港澳的同胞也來一起幫忙。這就是我們的體育精神，團結精神。」

龍船在河湧上穿梭，沿途鳴炮，敲鑼打鼓。（林芷瑩攝）

探親途中，龍船每到一條村，水面上的龍船都會來一套「才藝展示」。（林芷瑩攝）

龍船探親的隊伍中，既有經驗豐富的老扒仔，也有稚氣未脫的孩子。青年扒仔崔允浩感歎：「扒龍船的氣氛真好，跟兄弟們一起做這件事真的很開心。」新村村民伍文鋒則表示：「這是包括佛山在內整個廣東的IP，現在全國人民乃至全世界的人民都在關注我們的傳統活動。我們作為地處廣東村落的人，感覺到非常驕傲、自豪，這是一種民族自豪感。我們的華人遍布世界各地，通過這項活動也能感動當地的人民，讓他們也關注到中國廣東的傳統習俗和活動。」

比起其他村落龍船的競技性，紅衛新村西約的龍船有著自己的「個性」：探親、相聚、其樂融融——這就是這裏龍船特有的鬆弛感。龍船在河湧上穿梭，煙花爆竹聲和鑼鼓聲不絕於耳。謝先生第一次體驗扒龍船，雖然「很累、不適應」，但他直言「我很開心」。

龍船在河湧上穿梭，沿途鳴炮，敲鑼打鼓。（林芷瑩攝）

廣府地區端午龍舟「探親」的習俗已流傳數百年，是一種久遠的鄉情相聚。老一輩堅持，年輕人承載，小朋友傳承。天南地北的端午龍船，藏著「故園東望路漫漫」的思鄉，有著「魚龍潛躍水成文」的壯闊。水不在深，有龍則靈。趁著端午，不妨來廣東體驗一下「龍」的魅力——在暴雨中出發，在探親中相聚，在傳承中感受一座城市的根與魂。