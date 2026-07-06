深圳大鵬出台追償新規　驢友擅闖未開發區遇險需自費救援

任性「野遊」遇險不再由納稅人埋單。深圳市大鵬新區管理委員會近日擬出台戶外登山救援及追償新規，明確對違規闖入未開發區域的驢友（登山愛好者）追償救援費用，包括每日180元（人民幣，下同）勞務費及100元/人的餐費等。官方強調，追償非最終目的，而是希望以此宣教警示，讓敬畏自然成為戶外運動的底線。



6月26日，深圳市大鵬新區管理委員會發布《大鵬新區戶外登山涉險救援及追償管理辦法（徵求意見稿）》進一步明確追償費用的標準，包括勞務、交通、食宿和裝備等，其中勞務費按8小時計算單位工日，每工日180元；參照深圳黨政機關差旅費標準據實計算，餐費每天不超過100元/人，住宿費每天不超過450元/人；裝備費則參考相應的租賃價格。

《大鵬新區戶外登山涉險救援及追償管理辦法（徵求意見稿）》進一步明確追償費用的標準，包括勞務、交通、食宿和裝備等。

《中國新聞周刊》報道，大鵬新區依山傍海，近年來出現多條熱門戶外線路，但登山人士遇險事件也隨之頻發。大鵬新區應急管理局數據顯示，僅2025年，大鵬新區處置山地救援198宗，出動救援人員3465人次，安全救助412人。

大鵬新區應急管理局工作人員坦言，一次救援至少要4、5個小時，相同地區頻繁的重覆救援，不僅耗費大量的公共資源，也帶來不小的財政負擔。救援行動的花銷，包括租用直升機等設備的費用，大多由屬地政府負擔。2023年，為了尋求一名70多歲的失聯者，大鵬新區曾投入1000多人次，持續搜尋一個月，「光是救援隊伍的盒飯，就吃了十萬多塊錢」。

2026年6月28日至29日，大鵬新區接連開展兩場山地及海岸救援行動，涉及排牙山、南澳馬料河等未開發區域。（微信公眾號＠大鵬應急）

工作人員介紹，《追償管理辦法》相關費用核算標準來自2024年出台的《廣東省災害事故應急救援補償辦法》，當時主要為災害事故的搶險救援提供保障。

《追償管理辦法》明確旅遊者違規進入未開發、未開放區域遇險，相關救援主體可以向他們追償費用。工作人員強調，《追償管理辦法》只針對參與救援的社會力量，暫不包括軍隊、武警、消防和其他事業單位隊伍。

清華大學慈善研究院副院長賈西津認為，無論是政府抑或公益組織，救援時的花銷來自稅收或是捐贈，使用的都是公共資源。公共資源必須用於公共支出，比如針對自然災害的救援，「但如果為了某些人自己的過失承擔費用，則可能激勵更多人不對自己負責」。

2026年6月28日至29日，大鵬新區接連開展兩場山地及海岸救援行動，涉及排牙山、南澳馬料河等未開發區域。（微信公眾號＠大鵬應急）

在公示《追償管理辦法》的同時，大鵬新區已在救援中開始嘗試。6月28日至29日，大鵬新區救援人員在排牙山、南澳馬料河等未開發區域，接連開展兩場救援，救出5名被困人員。相關部門根據《中華人民共和國旅游法》《廣東省旅游條例》等規定追償，其中違規進入排牙山未開發區域的獲救者同意承擔5000元救援費用。

華南首例｜深圳男行山遇險 獲救後登山口「值班」兌現救援追償

除此之外，有人亦以參與志願服務「代償」。今年5月7日，劉先生在深圳大鵬半島登山時，闖入大鹿港未開發區域後迷路，被困深山近4小時後獲救。工作人員希望劉先生承擔租用民間船隻2000多元的費用，但他因剛到深圳務工，沒有住處，只是臨時決定到大鵬新區爬山。經溝通，劉先生只能承擔幾百元的費用，最後商定其餘部分以擔任3天志願者作為「公益代償」。

5月14日，劉先生以公益服務者的身份在深圳大鵬半島南澳鵝公村登山口值守，兌現「救援追償」，成為華南首例山地救援追償案例，也是首次以公益服務形式實施追償。

劉先生在登山口做公益服務。（深圳新聞網）

大鵬新區應急管理局的工作人員表示，在今後的實踐中，仍會考慮獲救者的實際情況，將追償費用、捐贈物資和公益服務結合。追償費用不是最終目的，而是希望以此宣教警示，讓更多人重視戶外運動安全，減少此類險情的發生。