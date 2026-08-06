廣東街頭「百寶箱」箱爆紅！食物衣服免費領　網讚：建議全國推行

最近，廣東街頭的「百寶箱」又火了。江門出現不存錢的「銀行」，儲存着愛心企業捐贈的食品，在小程序上登記就能取用；佛山南海的「微光愛心櫃」，閒置的衣服放進去，提供給有需要的人，沒人值守、不用登記。



從物資到服務、從免費到共享，在廣州、深圳、東莞……街頭的「百寶箱」有很多種打開方式。

裏面都存了些什麼？走，我們一起來「開箱」。

街頭的櫃子，裝着什麼？

「建議全國推行。」今年6月，佛山南海區上線的「微光愛心櫃」在社交平台走紅，有網友在帖子下這樣留言。

今年6月，佛山南海區上線的「微光愛心櫃」在社交平台走紅。（小紅書@愛溜達的Puppy Wang）

看看「愛心櫃」裡面有什麼▼▼▼

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沿街社區擺放的共享收納櫃裏，整齊疊放着換季衣物、兒童繪本與乾淨玩偶，時不時還有全新日用品被放入其中。「孩子長得快，衣服穿不下了，扔了可惜，放這兒能幫到人，挺好。」不少家長帶着孩子前來捐贈閒置物品，也有市民悄悄取走需要的東西。一來一往之間，舊物重獲價值，善意在街巷悄然流轉。

在江門江海，「食物銀行」面向低保、特困人員建立了幫扶白名單，覆蓋668人。「申領真的很簡單，小程序預約，線下掃碼就行。」仁美社區低保居民梁先生說。

江門「食物銀行」，微信搜索小程序「江海區食物驛站」，實名認證後即可預約。（南方日報）

項目採取「先特惠、後普惠」的模式，每晚8點後，富餘食物向全體市民開放。運營近兩個月，已有12家企業加入愛心隊伍，累計捐獻食品超1000件，800餘份愛心食物找到有需要的人。

江門「食物銀行」並非憑空出現。白名單、小程序預約、智能櫃掃碼取物——這套邏輯，深圳已經運行了四年多。

2022年5月，深圳福田率先在省內落地該項目，20多台智能公益櫃佈局10個街道，同樣實行分層開放機制：困難群眾優先申領，晚間8點面向全體市民開放。如今項目已聯動盒馬、永輝、Olé、叮咚買菜等平台建立長期捐贈渠道，累計惠及群眾約50萬人次。

2022年5月，深圳福田率先在省內落地該項目，20多台智能公益櫃佈局10個街道。（南方日報）

在東莞，面向戶外勞動者的「愛心冰櫃」則做了另一種嘗試。企石鎮自2024年7月啟動項目，持續為環衛工人、建築工人、快遞外賣騎手免費提供飲用水。萬江街道的愛心冰櫃設在商場出入口、暖蜂驛站、停車場等位置，穩定運營已超一年。

閒置衣物、富餘食物、免費冰水……一座座靜靜矗立在城市角落的公益櫃，接住普通人細碎真切的需求，也持續送出城市的暖意。

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共享的邊界，正在拓寬

櫃子是一種形態，但共享不止於此。在廣州、深圳的一些社區裏，它正在從物品延伸到空間和服務。

在廣州海珠區南華西街道，有一個「南華老友空間」。它不是一處固定的場館，而是散落在老城街巷裏的多個服務點位，各自解決着周邊居民最具體的生活難題——

龍導尾附近一塊閒置空地，裝了5組不鏽鋼晾衣架，高低錯落，專為那些家裏沒有陽台的住戶設計，取名叫「老友晾曬台」。

「老友晾曬台」前後對比照。（南方日報）

社區內的「老友閃電修」是由老街坊文叔的電器維修店改造而成的，除小家電檢修外，還提供義剪、縫補服務。「以前家裏小家電壞了，尋找維修師傅不便，上門費用也高，如今在家門口就能解決問題。」居民英姨深有感觸地說。

「老友客廳」是這個項目的核心，集工具共享、鄰里議事、閒置物品流轉於一體。最特別的是「葱姜銀行」，福龍東市場的商戶每天供應葱薑蒜，街坊按需自取，掃碼付款，錢直接進社區慈善基金。整套「南華老友空間」運行以來，累計服務了超過1.2萬人次。

「老友客廳」內部。（南方日報）

在深圳龍華油松社區，「愛心漂流站」把共享搬到了線上。平台上有三個板塊：好物共享、空間共享、服務共享。居民動動手指就能發布閒置物品、預約社區場地、報名便民服務，鄰里共享場景更加豐富了。

在廣州越秀區建設街，「羊城紅騎手驛站」與肯德基食物驛站聯動，騎手志願者將餐廳的餘量食物運送到驛站，分發給新就業群體、環衛工人和社區居民。紮根這裏三年的「榕樹頭快遞小哥」志願服務隊，也完成了身份轉換，從「被温暖」到「共擔當」，主動參與環境整治、助老幫扶。

在廣州越秀區建設街，「羊城紅騎手驛站」與肯德基食物驛站聯動，騎手志願者將餐廳的餘量食物運送到驛站，分發給新就業群體、環衛工人和社區居民。（南方日報）

海珠的「老友空間」盤活了閒置空間，龍華的「漂流站」盤活了線上資源，越秀的騎手驛站盤活的是人的角色。

從工具到空間，從物資到服務，「共享」的邊界正在被重新定義。

街角的善意，靠什麼持續？

散落城市街巷的愛心智能櫃、公益驛站頻頻引發關注，一個個打動人心的故事背後，是一套共通的邏輯。

這份善意的底色，始於對求助者的尊重。傳統幫扶模式往往離不開填表、審核、當面問詢，容易讓受助者感到難堪。深圳「食物銀行」從一開始就把領取門檻降到最低。通過「i 深圳」App建立白名單，低保對象、殘疾人、環衛工人等群體經街道審核入庫後，線上預約、線下掃碼取物，全程不需要和任何人面對面打交道。

散落城市街巷的愛心智能櫃、公益驛站頻頻引發關注，這份善意的底色，始於對求助者的尊重。（南方日報）

江門、佛山等地也沿用了同一思路。江門「食物銀行」通過小程序預約、智能櫃掃碼取物，佛山「微光愛心櫃」更是連預約都省了。這種「不見面」的方式，減輕了求助的心理負擔。

善意需要熱忱，但持久更需要制度支撐。深圳「食物銀行」能夠運轉四年多，靠的是「政府搭台、企業參與、社會組織運營」的模式，民政部門牽頭，社會組織負責日常運營，企業穩定供貨，食品安全全程可追溯。

江門「食物銀行」搭建了類似的協作網絡，政府統籌、慈善會運營、企業持續參與。東莞企石「愛心冰櫃」邁入運營第三年，前兩年累計服務超8000次，政府給方向、企業供物資、社工和志願者負責落地，各環節有人管、有人做。

志願者引導群眾操作，或是直接代為完成操作。（南方日報）

與此同時，街頭愛心設施正持續吸引市民主動參與進來。佛山「微光愛心櫃」出圈後，大量市民跟帖互動，「家裏閒置衣服、玩具希望可以捐贈」成為高頻留言。江門「食物銀行」相關負責人說，運營過程中最大的驚喜來自社區居民：「很多市民主動了解項目、幫忙宣傳，甚至有熱心居民問能不能捐東西。」

靜默矗立的愛心櫃，讓善意靜靜流轉。投放閒置物資、取用清涼飲水、傳遞鄰里温情，一樁樁微小善舉，跳出一時一事，温暖沉澱成鄰里日常。

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