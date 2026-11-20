綜合內媒報道，受冷空氣影響，8時左右深圳西部氣溫已降至12℃-13℃，東部略低1℃-2℃。綜合深圳天氣消息，明天（11月21日）陰雨退場，白天多雲為主，周末戶外活動不受影響。



廣東省累計降水量預報。（廣東天氣）

廣東省最低氣溫預報。（廣東天氣）

據悉，深圳陣風較大，海上作業、海島旅遊等注意防風。明早氣溫較低，預計最低氣溫僅有12℃，晝夜溫差大，需注意及時添衣保暖，預防感冒。雖然此次寒潮降溫幅度大，但持續時間不長，周六氣溫又將回升，白天多雲為主，周末戶外活動不受影響。到了24日，深圳將迎新一股冷空氣。

深圳未來一周天氣預報。（深圳天氣）

21日多雲，早晚清涼，白天氣溫回升，12-21℃。

22-23日多雲，東部偏東風7級左右，早晚清涼。

24-25日受冷空氣影響，轉有雨，氣溫下降，風力較大。

26-27日，多雲，氣溫回升。



據「中國天氣」消息，在冷空氣及晴空輻射冷卻影響下，19日早晨中國中東部地區氣溫普遍下降，哈爾濱、南京、重慶等8個省會、直轄市氣溫創立秋後新低。未來幾天，乾冷氣團佔據主導地位，全國範圍內雨雪減少，大部分地區晴朗乾燥。隨着它不斷南下，深圳的晴朗乾燥天氣也即將短暫重臨。

廣東省氣象台預計，11月20日受冷空氣補充影響，廣東氣溫還將有所下降，過程最低氣溫出現在11月21日早晨前後。11月20日廣東大部分陰天有小雨，11月21日廣東大部分市縣轉多雲到晴，白天氣溫回升。