大美嶺南｜江門鶴山靖村：林海濤風　茶樹菁菁

沿着蜿蜒的公路行駛在「江門市最美鄉村公路」之一的「明靖線」上，林木蔥蘢、綠雲擾擾。秋風拂過，山間林海宛若波濤，靖村便「藏」在這廣闊林海中。羊城晚報《大美嶺南》走進鶴山市宅梧鎮靖村，靖村入選廣東「百縣千鎮萬村高質量發展工程」首批典型村，是江門市「紅色美麗僑村」，正在繪製一幅山美、水秀、人宜居的美麗的鄉村畫卷。



從空中俯視，靖村如一朵團簇的花朵盛開於林海之間。幾條緞帶般的河水自遠處的青山飄然而下，穿越森林的縫隙，在此交匯融合，整個靖村像被碧帶包裹着的畫卷，高低參差的各色房屋點綴其上，碧綠的菜地與金黃的農田大片暈染着，魚塘水池清澈透亮，映射着白雲流動、光影徘徊，彷彿時光也被這裏所吸引，緩緩停滯了腳步。

行至村中，灰牆、紅柱、鑊耳頂的餘氏大宗祠引人注目，這裏是廣東人民抗日解放軍司令部舊址。1944年11月7日，挺進粵中區的中區縱隊領導機關及主力大隊抵達鶴山宅梧進駐靖村，司令部設於餘氏宗祠；經中共中央批准，1945年1月20日，華南抗日縱隊之一——廣東人民抗日解放軍在此宣告正式成立，公開發表了《廣東人民抗日解放軍成立通電》。靖村現保存有餘氏大宗祠、李氏大宗祠、餘少傑故居、鐵爐崗廟等古老建築。

美麗鄉村

村中還有連片的茶山，一畦畦碧綠的茶行鋪展在大地上，綠意盎然的低矮茶樹錯落有致，與藍天白雲相映成趣，在陽光的照耀下茶葉閃爍如同寶石。茶田旁河水清澈見底，伴着清風河面上也飄蕩着淡淡茶香。

順著河水來到了靖村半島公園，宅梧河、虹嶺水、龍潭水「三水」在此匯聚，清澈的水面倒映出連綿的綠色。站在白石搭建的拱橋上，向四周看去，水中藻荇交橫，紅色的圍欄隨著步道和綠地延展，藍頂白柱的小亭下三兩老人喝茶聊天，幾個兒童在石板路上跳躍嬉戲，還有遊人憑欄而靠，看魚兒游弋。

清澈的水面倒映出連綿的綠色

半島公園曾有個運送茶葉上下的碼頭，自清朝以來宅梧鎮白水帶盛產茶葉，這裏的茶葉沿著水路從這個碼頭轉運至全國各地，興盛一時。今年靖村在半島公園與岸邊步道上擺上了千百張紅色大紅桌，父老鄉親、遊客嘉賓萬人在此共品特產美食。

靖村璀璨之夜

觥籌交錯間，日暮西沉。當夜幕降臨，半島公園的燈光閃閃發光。河面上的倒影與岸邊的燈火相互映襯，河水靜靜流淌。忽然煙火升起，「嘭」一聲後光芒四散，絢麗的煙火點亮夜空，平靜的水被驚醒，蕩漾著絢麗的波紋。靖村的夜晚帶著獨特的寧靜與祥和。