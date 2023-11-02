大美嶺南｜廣東雲浮南江之畔白鷺洲：鳥類愛好者的天堂

深秋時節，大批候鳥從北而來，有白鷺、池鷺、椋鳥等，它們在廣東集群出現，在河灘、田野、湖邊、沼澤中覓食、嬉戲、飛行。羊城晚報《大美嶺南》第74站走進雲浮市鬱南縣，看白鷺汀洲，煙水悠悠，賞自然和諧生態之美。



鬱南縣位於廣東省西部，隸屬廣東省雲浮市。縣境東接雲安區，南鄰羅定市，西接廣西梧州蒼梧縣、岑溪市，北與肇慶封開、德慶兩縣隔江相望。

古鬱水之南，南江之畔，這塊親水縣域古時便因「南江第一灣」名聲在外。南江第一灣，位於鬱南縣南江口鎮深灣村、河塱村與古蓬村的交會處，南江流經河塱沙灘河段呈現U形，灣長2.5公里，一河兩岸有田園、沙灘、奇峰、秀水，景色優美，宛如世外桃源。唐代詩人宋之問當年溯西江、南江而上，經南江第一灣，留下千古佳律：越嶺千重合，蠻溪十里斜。竹迷焦子徑，萍匝釣人家。林蔭交楓葉，門香覆橘花。誰憐荒野外，孤賞足雲霞。

南江第一灣 邱活春 攝

南江秀水如畫，從詩歌可窺一二。現如今，南江第一灣人煙稀少，不乏三三兩兩慕名而來的釣客抑或是尋美者，在南江畔拋下魚線；用影像記錄。悠悠碧水緩緩流淌，間或幾聲鳥兒鳴叫聲，一彎藍刀魚咬鉤，倏忽間，與古人共情：「誰憐荒野外，孤賞足雲霞」。

深秋的嶺南不見寒霜，卻多了好些天的陰雨。灰色的雲低低壓著，不厚不薄、不濃不淡，像筆洗中流動的水墨；草地被沉沉的空氣浸染，成了墨綠的底色；湖水靜謐幽暗，飄渺著淡淡的水汽；殘敗的荷葉在湖中靜靜矗立，勾勒出鐵畫銀鉤般的書帖。

煙水悠悠 謝漢庸 攝

在九星湖濕地公園，一隻白鷺悠然出現，雪白的簑毛、鐵色的長喙，微微側頭打量一番，緊接著，一步一踱、氣定神閒地在草地上漫步，胸前的飾羽像流蘇般微微顫動，頭上的冠羽一顛一顛。

微風襲來，鳥雀聲起，漫步的白鷺鷥驚起，展翅高飛。緊接著一隻隻白鷺出現，在空中形成一朵潔白的雲，上下翻騰、盤旋飛舞，忽然又掠過水面，散開來，落在樹枝上、草地上，草木好似長出了一朵朵潔白的花。那隻白鷺也不知道現在是哪一朵了。

漫天白鷺 何鑑清 攝

草地上，幾隻白鷺三五成群，鳥群中間還夾雜著幾隻深栗色池鷺，一同低頭尋覓甲蟲、貝螺。金絲椋鳥排成一排站在電線上，身上銀羽閃著藍綠色和紫色的金屬光澤，有的默默地立著看著草地上的鳥群，有的左蹦右跳好像在和同伴說著什麼。

忽然覓食的鳥群中亂了起來，兩隻小白鷺，不知是否為了魚蝦，羽翼微聳、眼神堅定，沉默地對峙著，緊接著沉默被打破，兩隻白鷺忽然展翼，一齊跳了起來，發出呱呱的叫聲來，爪子碰撞、羽翼翻騰，雖是打架，卻如起舞，流蘇擺動、衣袂飄飄。一旁的鳥兒默默飛遠，還要繼續尋找今天的魚蝦。

幽深的湖水緩緩地蕩漾，樹上的白鷺，立在枝頭頂，高傲地挺著脖子，默不作聲，不知道是不是在懷念北方的家。一切都靜謐地融入水墨煙氣中。

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