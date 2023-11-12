大美嶺南 | 梅州梅江區：斯文在茲　絃歌不絕

五洲客家音，四海桑梓情。在廣東省東北部，有一座被譽爲「世界客都」的千年古城，地處閩、粵、贛三省交界，沉澱了豐厚客家歷史文化和民俗風情，這就是梅州。羊城晚報《大美嶺南》走進梅江區，她有着梅州市「首善之區」美譽之稱。



梅江，因古時其地多梅，沿江有「梅花十里」之稱，源頭處楊梅山，故名梅江。梅江區主要以低山、丘陵爲主，風光秀麗。境內名勝古蹟衆多，英雄人物輩出，距今已有200多年曆史的東山書院首屈一指，這一方古色古香、精雕細琢、書香香氣濃厚的書院，走出了無數名人志士、國家棟梁。

在周溪水與梅江交匯處，走過一座古老滄桑的狀元橋，就來到了東山書院。東山書院歷史悠久，素牆瓦黛，始建於清乾隆十一年（1746年），是清代梅州最高學府，全國重點名校東山中學的前身。它厚重的門牆青瓦訴說着歷史的滄桑，記載着梅州人文，傳承着延綿千年的客家文脈，凝結成梅州教育發展史的縮影。

書院內雕梁畫棟，古意盎然，迄今已歷經270多個春秋，那「初步雲梯」「婺煥南天」等高懸的牌匾散發着莊重高雅的氣息，既有客家傳統建築特色，又存「四合院」遺風，是梅州保存最真實、最完整的唯一古書院，也是我國客家地區規格最高的「重檐歇山頂式」書院建築，被列爲廣東省文物保護單位。從古老書院到現代東山中學，代代英才輩出；世代一脈相承，絃歌不絕。

從梅江橋下來，沿着凌風東路古樸典雅的騎樓緩緩向西，穿過泰康路，越過義化路，在距八角亭不遠處，矗立着一座已有700多年曆史的古建築——梅州學宮，它不但承載着客家人播撒崇文重教種子的虔虔之心，而且是梅州千年文脈的見證。

梅州學宮古稱辟雍，又稱孔廟、文廟等，坐落在梅江區凌風西路南門考院前。梅州學宮歷史悠久，始建於北宋年間。據載，梅州所有學宮中，梅州學宮影響最大，地處嘉應州城，面臨梅水，背靠金山，地位自然顯赫，可謂南國古建築的一顆明珠，歷經近千年，風韻猶存。學宮佔地7000餘平方米，由櫺星門、大成門、泮池、東廡、西廡、大成殿及魁星樓構成。學宮外門樓稱「櫺星門」，傳說爲天上文星，由此得名，門樓楹柱高聳，氣勢雄偉。

大成殿爲學宮正殿，爲重檐歇山頂建築，面闊三間，進深四間，副階周匝，雕龍畫鳳，氣勢如虹。殿內立六柱，正堂立三米餘高孔子銅像，奉祀大成至聖先師孔夫子。東廡，四周紅牆碧瓦，古木參天，今爲梅江區文聯及學宮管理處辦公場所。西廡現已闢爲「紅四軍梅城戰役歷史陳列室」。如今學宮不僅是歷史文物，還是梅江區的博物館，梅州市愛國主義教育基地，參觀者緬懷者絡繹不絕。

踏在這片靜謐而富有內涵的土地上，這裏的一草一木、一磚一瓦，散發着古賢學士的智慧，啓迪着後人。

除了古蹟「修舊如舊」，近年來，梅江區通過系列提升城市形象項目，促進城鄉面貌建設和旅遊產業提升，如「一江（梅江）兩岸」亮點工程：一江碧水，碧波盪漾。梅江河穿城而過，梅江橋、嘉應橋等6座橋梁貫通南北，一江兩岸風光旖旎。這條綿延約300公里的梅江流域，如梅州客家文化綿延千里、源遠流長。

秋意正濃，在這承載着客家人崇文重教歷史記憶古香古色的遺蹟院落駐留歇息，細品一壺單叢，手捧一本古書，靜聽一曲絃樂，遠離喧囂都市，盪滌心靈，如此愜意，甚好。