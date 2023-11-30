大美嶺南｜茂名浪漫海岸：山海之約　隨景而詩

【編者按】所愛隔山海，山海皆可平。在中國南海之濱，流淌著一條綿延5.3公里的浪漫海岸線，散發著濃鬱的愛與浪漫氣息，碧海水藍天，望夕陽西下，七彩雲霞映照著波光粼粼的海面，如綢緞般迷人。目之所及皆是俊山、奇石、椰林、銀灘、礁島、漁港…羊城晚報《大美嶺南》走進茂名浪漫海岸，奔赴一場山海之約。



茂名市轄有島嶼12個，迂迴海岸線蔓延220公里，大小港灣26個，其中博賀港是廣東省三大漁港之一，水產養殖享有盛名。

浪漫海岸位於茂名市電白區博賀鎮龍頭山尖崗管理區海岸，以「愛與浪漫」為主題，富有東南亞異國風情。這裡5.3公里原生態海岸綿延東西，奇礁遍布，岬角抱海，南北逶迤的沙灘，灘灘相連，海灘寬闊平緩，沙質潔白酥軟，海水清澈碧藍，潮來一排雪，潮去一片金。

浪漫海岸地處的龍頭山海灣，依山傍海，剛柔並濟，東側驚濤駭浪，西側呈半圓形海灣，風平浪靜，微波蕩漾。漫步於十里海岸線，大海無垠，深邃蔚藍，領略峻山、奇石、陽光、海灘、椰林、礁島、漁港之美景，收穫一份異域的神秘與曼妙的溫情，乃心之嚮往。

龍頭山下的海邊林帶，是綿延百里的電白沿海防風林帶中的一段，這是中國第一條沿海防護林帶。著名畫家關山月名畫《綠色長城》曾取材於此。

這裡的沙以「細白」聞名，躺在沙灘上，裹著柔軟的細沙，且聽風吟，望漫天星辰，感受熱帶海灘風情，猶如置身於心中的伊甸園。

碧海銀灘上排列著一輛沙灘車，暢駕其中，感受著車輪子顛簸前進的速度與激情。與愛人手牽手，和著柔風椰林，在草坪追逐嬉戲，在花草如茵和碧海藍天的熏染下，舉行一場世紀浪漫婚禮，許下愛的誓言。漫步浪漫Love地標、海上教堂、龍頭山濕地花海，看夕陽西下，觸摸晚霞的餘溫暖意，和愛人相伴吹著晚風，奔赴一場山海之戀，開啟愛和浪漫的詩篇。

日落餘暉下，折射出如夢似幻的斑斕色彩，一派「落霞與孤鶓齊飛，秋水共長天一色」的景象油然而生。愛海銀灘，它的博大胸懷，容納了百川；它的潮起潮落，沸騰了理想；它的波濤滌蕩，讓人愛得洶湧。夜幕降臨，坐上漁船出海，近觀海岸美景，海上煙火、篝火晚會、音樂派對交相輝映；遠眺連天晚霞、星空漁火；山情海韻，無限風光盡收眼底，雀鳴濤語，萬般柔情湧其中。

茂名博賀港作為廣東省三大漁港之一，素有「三月三，踏沙灘」「祭海」等風俗，其中「祭海」是漁民出海捕魚時祈求平安豐收的祭祀儀式，而疍家開漁得看祭海儀式。原生態疍家漁港作為浪漫海岸一大特色，景區內漁港仍保留著「以舟楫為家，採海物為生」的傳統捕魚風俗，上百艘漁船停靠，清晨出海捕魚，盡顯原始漁民風情。開漁節之際，千人齊聚於此，在浪漫海岸漁港舉行祭海儀式，以傳統祭祀為主，祈求國泰民安，風調雨順，魚蝦滿倉，豐收歸航。當中那萬眾矚目的開船儀式，禮炮齊放，鑼鼓喧天，百舸入海，千帆競發，好一番「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」盛景。千人暢享開漁盛宴，眺望迷人的濱海風光，體驗舌尖上的浪漫海味。

景區內漁港仍保留著「以舟楫為家，採海物為生」的傳統捕魚風俗

有一種浪漫，叫「日月之行，若出其中。星漢燦爛，若出其里」。有一種鍾情，叫「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」。有一種憧憬，叫「未來的征途是星辰大海」。這個冬日，來一場奔赴山海之約，與海為鄰，踏著海的節拍，滿足你一切對愛與浪漫的期待，和愛海銀灘來一次親密接觸，邂逅一場詩歌與大海的美好遇見。

這個冬日，來一場奔赴山海之約

【本文獲《羊城晚報》授權轉載】