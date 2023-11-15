大美嶺南｜連結村鎮記錄鄉愁　茂名六墟：車馬輻輳　趁墟人忙

聽戲曲、觀展覽、看牙雕，逛集市、品香茗、吃簸箕飲、淘工藝品……在廣東茂名趁墟，琳琅滿目的商品、頗具特色的佳餚、婉轉悠揚的粵曲……吸引着一批批的市民與遊客到來。羊城晚報《大美嶺南》走進茂名，一起趁墟，做一回「綠荷包飯趁虛人」，共同體驗嶺南人文風情。



油城墟遊人如織 （吳昊 攝）

「北方趕集，南方趁墟。」在嶺南「墟」又稱「圩」。茂名一直有趁墟的傳統，過去每鎮每月都約定幾天，作爲「圩日」也即集市的固定交易日。每到「圩日」，附近村社的商販、農戶便來此擺攤售貨，還有鎮民、村民扶老攜幼，來此挑選貨物，可謂「周村爲商賈所集，趁墟者車馬輻輳」。

實施「百墟千村振興計畫」，是茂名落實廣東省委「百千萬工程」的重要舉措，通過打造獨具地方文化特色的鄉村振興示範樣板墟（鎮），聯城帶村、墟村聯動，繪就繁榮的美麗圩鎮新圖景，構建以點爲基、串點成線、連線成片、聚片成面的鄉村振興新格局。

如今茂名轄內兩區三市，一共有6個示範墟。這些墟市結合當地特色，各有不同。

在茂南區金塘鎮「油城墟」核心的簸箕巷，每逢假期可謂「橋上趁墟人，往來徹清旦」。人們行走在整齊寬敞的磚石地上，漫步在灰瓦紅牆白柱的騎樓中，可以找一家店嚐嚐茂名特色的簸箕炊。上垌羅非魚、譚屋絲苗米、洪山肉鴿、油甘窩芋頭……種類豐富的特色美食，讓人不覺食慾大開。

油城墟 吳昊 攝

在電白區觀珠鎮「沉香墟」，長長的街道兩邊全是經營沉香的商鋪，整齊的街道上人流涌動，幾乎每家店鋪的廣告牌都帶着「沉香」字樣，店鋪裏許多村民正在忙碌着選料、切割、勾香、加工……空氣中彷彿有絲絲縷縷的香氣升騰而起，正是「芳香襲人，香氣濃厚滿堂」。

沉香墟 張鵬飛 攝

在電白區水東灣新城「疍家墟」，俚街兩旁是整齊排列的紅磚牆房屋，有的牆上掛着漁網、竹簍等傳統打漁工具，門前吊着竹藤編制的燈籠，擺上一排黑色大缸裝的綠植，古樸又時尚。漫步俚街，偶遇織網、編簍、曬魚的疍家人，彷彿穿越了時空。走出俚街，登上晏鏡嶺，俯瞰海岸大海幽藍、波濤不停，潔白的沙灘上游人如織，人們嬉戲打鬧、追波逐浪。

在信宜市城區「竇州墟」，隨着夜幕降臨，花燈點亮，團聚如坊市的竇州里變得燈火璀璨。漫步其中嶺南文化與南洋風情交織，人間煙火和時尚潮流碰撞。再至中國牙雕藝術館·信宜館曲線流動，光芒耀眼，在館下池水映照下彷彿一塊華美的寶石，走入館中，裏面展示着精美絕倫、巧奪天工的猛獁牙雕。絢麗藝術在墟市上綻放着耀眼的光芒。

在高州市曹江鎮「高涼墟」，清澈的鑑江緩緩流淌，兩岸白牆赤瓦的房屋上掛着五顏六色的復古招牌。每逢假日，街道上熙熙攘攘，獨具嶺南特色的挨釀坊人聲鼎沸。在農貿街市，許多村民在此擺攤開鋪，淮山薯、大頭菜、黃皮……各式各樣的農產品擺上攤檔，讓人目不暇接。

在化州市楊梅鎮「橘州墟」，碧波盪漾的楊梅河兩岸是120畝農業公園景觀。水仙花正盛，芳草綠如茵。走在紅黃藍三色延展的彩虹步道，看竹林果樹、小橋籬笆，看白鷺佇立水田上，恍然發現自己已入畫中。橘州墟「墟在田間，田在墟上」的設計理念，勾畫著鄉愁村韻。

茂名6個示範墟各美其美，連接着村鎮，記錄着鄉愁，演繹出不一樣的趁墟圖景。