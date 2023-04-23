深惠城際大鵬支線正式開挖　料2026年通車兼具客運及旅遊快線功能

全長約39.4公里的深惠城際大鵬支線，起於深圳市龍崗區龍城站，止於深圳市大鵬新區新大站。日前，該線路正式開挖，預計2026年建成通車，屆時龍崗區、坪山區到大鵬新區可實現30分鐘通達。



深惠城際大鵬支線平面示意圖。（深圳發布）

據「深圳發布」消息，深惠城際大鵬支線全開段首台盾構機在龍城站至坪山站區間龍坪1號工作井舉行始發儀式。此次盾構機的順利始發，標誌大鵬支線全開段正式邁入區間盾構施工新階段。

深惠城際大鵬支線一工區項目盾構先後下穿既有地鐵3號線高架橋、龍城南橋、惠鹽高速、廈深鐵路等建構築物17處以及岩溶發育區，施工難度較大、風險較高。

為確保項目順利推進，有關參建部門結合現場實際研討制定專項施工方案，並多次組織專家論證會進行方案會審，全力確保方案的安全性、科學性、合理性和可行性。

同時，區間盾構屬於長大隧道施工，採用常規電瓶車編組運輸洞內渣土無法滿足盾構掘進工效，為此，項目部投入一套連續皮帶系統，提高了盾構掘進效率，同時降低了洞內水平運輸及井口垂直運輸風險。

深惠城際大鵬支線全開段首台盾構機在龍城站至坪山站區間龍坪1號工作井舉行始發儀式。（深圳發布）

據了解，深惠城際大鵬支線起自深圳龍崗區龍城站，止於大鵬新區新大站，全線設6座車站，包括龍城、坪山、燕子湖、葵涌、大鵬、新大。線路設計速度為160km/h，預計2026年建成通車。

而作為粵港澳大灣區城際鐵路網絡的重要組成部分，大鵬支線建成通車後可實現大鵬與龍崗、坪山半小時通勤。通過換乘可快速抵達寶安機場、南山、前海等地，將極大緩解大鵬新區的綜合交通壓力。此外，該線路亦是一條兼具城際、市域客運及深圳市東部旅遊快線功能的城際鐵路線路，是改善深圳市東部旅遊與發展的重要交通動脈。

值得注意的是，深圳、惠州兩地政府部門在近期分別透露了深惠城際惠州段的進展情況，項目將力爭在年內取得工可批復。公開資料顯示，深惠城際鐵路由深圳前海引出，經西麗、龍華、平湖、東莞鳳崗、龍崗、東莞謝崗至惠州瀝林北站接軌莞惠城際。其中，惠深城際前海保稅區至坪地段已於2022年12月動工。