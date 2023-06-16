深惠城際大鵬支線建設迎進展　料2026年通車兼具旅遊快線等功能

全長約39.4公里的深惠城際大鵬支線，起於深圳市龍崗區龍城站，止於深圳市大鵬新區新大站。

日前，該線路建設迎來新進展。預計2026年建成通車後，龍崗區、坪山區到大鵬新區可實現30分鐘通達，民眾赴大鵬新區亦再多一種公共交通選擇。



龍坪區間2號工作井，右線盾構機順利始發。（深圳交通）

據「深圳交通」消息，隨着盾構機緩緩轉動刀盤，深惠城際大鵬支線土建一工區龍坪區間2號工作井右線盾構機順利始發，龍坪2號工作井-龍坪1號工作井施工建設踏入新階段。

該區間地層主要為中等風化灰岩，隧道最小埋深40.4米，最大埋深113米。項目採用直徑為8.8米土壓盾構機，管片寬度為1.8米，既能有效減少暗挖法施工帶來的爆破、掌子面湧水等安全風險，又能獲得比明挖法更快地掘進效率，為今後類似工程施工項目提供了範本和操作參考。

為處理溶洞和超前探測前方地質情況，項目部還增加了超前鑽註一體機和HSP地震波地質超前預報系統，同時組織技術人員對土壓平衡盾構機操作、維保技術深入鑽研，首次採用垂直皮帶出渣，提高了盾構機掘進效率，順利實現了盾構始發目標，為深惠城際大鵬支線一工區後續施工以及貫通奠定了基礎。

深惠城際大鵬支線平面示意圖。（深圳發布）

深惠城際大鵬支線起自深圳龍崗區龍城站，止於大鵬新區新大站，全線設6座車站，包括龍城、坪山、燕子湖、葵涌、大鵬、新大。線路設計速度為160km/h，預計2026年建成通車。

作為粵港澳大灣區城際鐵路網絡的重要組成部分，大鵬支線建成通車後可實現大鵬與龍崗、坪山30分鐘通勤。通過換乘可快速抵達寶安機場、南山、前海等地，將極大緩解大鵬新區的綜合交通壓力。此外，該線路亦是一條兼具城際、市域客運及深圳市東部旅遊快線功能的城際鐵路線路，是改善深圳市東部旅遊與發展的重要交通動脈。

公開資料顯示，深惠城際鐵路由深圳前海引出，經西麗、龍華、平湖、東莞鳳崗、龍崗、東莞謝崗至惠州瀝林北站接軌莞惠城際。其中，惠深城際前海保稅區至坪地段已於2022年12月動工。