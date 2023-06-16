深惠城際大鵬支線建設迎進展　料2026年通車兼具旅遊快線等功能

撰文：孫聖然
出版：更新：

全長約39.4公里的深惠城際大鵬支線，起於深圳市龍崗區龍城站，止於深圳市大鵬新區新大站。
日前，該線路建設迎來新進展。預計2026年建成通車後，龍崗區、坪山區到大鵬新區可實現30分鐘通達，民眾赴大鵬新區亦再多一種公共交通選擇。

龍坪區間2號工作井，右線盾構機順利始發。（深圳交通）

據「深圳交通」消息，隨着盾構機緩緩轉動刀盤，深惠城際大鵬支線土建一工區龍坪區間2號工作井右線盾構機順利始發，龍坪2號工作井-龍坪1號工作井施工建設踏入新階段。

該區間地層主要為中等風化灰岩，隧道最小埋深40.4米，最大埋深113米。項目採用直徑為8.8米土壓盾構機，管片寬度為1.8米，既能有效減少暗挖法施工帶來的爆破、掌子面湧水等安全風險，又能獲得比明挖法更快地掘進效率，為今後類似工程施工項目提供了範本和操作參考。

為處理溶洞和超前探測前方地質情況，項目部還增加了超前鑽註一體機和HSP地震波地質超前預報系統，同時組織技術人員對土壓平衡盾構機操作、維保技術深入鑽研，首次採用垂直皮帶出渣，提高了盾構機掘進效率，順利實現了盾構始發目標，為深惠城際大鵬支線一工區後續施工以及貫通奠定了基礎。

深惠城際大鵬支線平面示意圖。（深圳發布）

深惠城際大鵬支線起自深圳龍崗區龍城站，止於大鵬新區新大站，全線設6座車站，包括龍城、坪山、燕子湖、葵涌、大鵬、新大。線路設計速度為160km/h，預計2026年建成通車。

作為粵港澳大灣區城際鐵路網絡的重要組成部分，大鵬支線建成通車後可實現大鵬與龍崗、坪山30分鐘通勤。通過換乘可快速抵達寶安機場、南山、前海等地，將極大緩解大鵬新區的綜合交通壓力。此外，該線路亦是一條兼具城際、市域客運及深圳市東部旅遊快線功能的城際鐵路線路，是改善深圳市東部旅遊與發展的重要交通動脈。

公開資料顯示，深惠城際鐵路由深圳前海引出，經西麗、龍華、平湖、東莞鳳崗、龍崗、東莞謝崗至惠州瀝林北站接軌莞惠城際。其中，惠深城際前海保稅區至坪地段已於2022年12月動工。

深惠城際大鵬支線正式開挖　料2026年通車兼具客運及旅遊快線功能全球最大樂高樂園選址深圳大鵬新區　擬明年建成投入運營大鵬灣橋下見女友偷情　台男一怒之下與友人合力活活打死「姦夫」
內地高鐵
深圳
深圳好去處
廣東
大灣區
中國鐵路總公司
基建