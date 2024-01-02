深圳地鐵去年7創單日客流紀錄　除夕錄逾1017萬　躋身千萬級城市

深圳市軌道交通全網客流，去年7次刷新單日歷史最高紀錄。2023年12月31日達到1017.34萬人次，成為繼北京、上海、廣州之後，內地第四個躍過千萬客流量級的城市。



據深鐵集團消息，2023年最後一日，深圳市軌道交通全網(含有軌電車）總客運量達到1017.34萬人次，為2023年以來第7次刷新單日歷史最高客流紀錄，地鐵線網客流強度全國第一。

數據顯示，當日，地鐵2號線90.1萬人次，6號線60.1萬人次，6號線支線2.4萬人次，8號線44.5萬人次，11號線99.5萬人次，12號線49.0萬人次，共6條線創歷史新高。

延伸閱讀：01直擊｜深圳地鐵8號線二期提早開通 山海專列絕美海藍車站曝光

+ 11

深圳市軌道交通線網去年7次刷新單日歷史最高紀錄，前六次分別為2月17日852.9萬人次，2月24日861.1萬人次，3月3日872.5萬人次，4月28日888.8萬人次，7月7日達到933.7萬人次，12月29日972.3萬人次。

深鐵集團相關負責人介紹，2023年12月31日，來深遊玩的旅客和外出度假的市民乘客較多，使得全網客運量迎來新一輪出行高峰。深圳地鐵亦提前做好客流預測與應急預案，加大對重點地區、重點時段和熱門方向運力的投放，加強重點車站人員值守和物資儲備，持續關注周邊商超、景點活動信息等。