大灣區最大儲能電站投運：年輸送4.3億度清潔電能，滿足20萬居民

近日，記者從南方電網瞭解到，南方電網佛山寶塘電網側獨立電池儲能站（以下簡稱「寶塘儲能站」）在廣東佛山正式投運。這是粵港澳大灣區規模最大的儲能電站，也是中國一次性建成最大的電網側獨立儲能電站，首次實現了多條鋰電池儲能技術路線的「一站整合」。



寶塘儲能站是一座大型「城市充電寶」。在用電低谷時，利用風能、太陽能等清潔能源「充電」，在用電高峰時，再將儲存的「綠電」穩定可靠地輸送到千家萬戶。經測算，寶塘儲能站佔地面積58畝，相當於5個半足球場大小，裝機規模為300兆瓦/600兆瓦時，佔粵港澳大灣區新型儲能裝機總量的1/5。

南方電網儲能公司科技公司建設中心總經理劉邦金表示，按照每天「兩充兩放」測算，寶塘儲能站每年可向粵港澳大灣區輸送4.3億度清潔電能，滿足20萬居民的用電需求，減少二氧化碳排放30萬噸。

首個多技術路線鋰電池儲能站在粵港澳大灣區投運。圖為寶塘儲能站88套磷酸鐵鋰儲能系統分7個區域整齊排列。（微信公眾號＠南網儲能）

寶塘儲能站在中國首次實現了多條鋰電池儲能技術路線的「一站整合」，可以「毫秒級」地迅速響應電力系統調節需求。南方電網調峰調頻（廣東）儲能科技有限公司董事長汪志強表示，寶塘儲能站應用了9條差異化的鋰電池儲能技術路線，各路線裝機規模從5兆瓦到75兆瓦不等。這相當於把9座不同技術特點的中型規模儲能電站聚合到一起，形成一個技術性能對比的「大擂台」。