深圳冬季賞花地圖　福田「梅花花海」3大打卡地點曝光｜地鐵可達

每到年初，深圳的公園就飄出了冬日的第一縷梅花香。公園裏的的梅花「雪」景，更是彌補了深圳無雪的遺憾！



1. 荔枝公園

位於深圳福田區的荔枝公園，除了有589棵老荔枝林，還有幾棵梅花樹，雖然梅花樹棵數不多，但是到了梅開盛開的季節，它一定是公園裏的焦點。

地址：深圳市福田區紅嶺中路1001號

交通：深圳地鐵9號線紅嶺站F出口，步行155m



2. 深圳中心公園

相比荔枝公園，中心公園梅花數量更多，約有二十多株梅樹。能稱得上是一片小「梅花林」了！粉白的花瓣，細細的枝條，以藍天白雲做背景，妥妥的冬日油畫。

地址：深圳市福田區振華西路1號

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口，步行636m



3. 梅園

梅園面積很大，約有2000餘株梅樹，梅花品種豐富，有潮塘宮粉、桃紅宮粉美人梅、硃砂梅、綠萼梅等。這裏的梅樹都比較矮，可以近距離觀賞梅花。

地址：深圳市福田區北環大道與北環香蜜立交交叉口

交通：深圳地鐵2/8號線僑香站C出口，步行709m



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