深圳Costco｜開幕首周末逼爆　港人預花$5000豪買：點辛苦都上嚟

巨型倉儲式會員制超市Costco今日（13日）開幕第二日，亦是首個周末，場內繼續塞爆人潮，很多都是一家大小來逛超市家庭樂，包括記者遇到何先生與何太這一家香港山姆粉絲，專程來朝聖及比併山姆的規模與貨品，何先生明言今次無上限預算買心頭好，何太則預計至少花5,000元買食品，她更不諱言：「喺香港唔會再買，就算價錢差唔多都要北上嚟買，因為買得舒服又開心」、「點辛苦都會上嚟。」



巨型倉儲式會員制超市Costco今日（13日）開幕第二日，亦是首個周末，場內繼續塞爆人潮。（歐嘉樂攝）

按圖看深圳Costco開幕首周末逼爆情況：



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姓何港人夫婦為山姆超市的粉絲，一家人經常自駕港車北上，以往大多前往珠海山姆「掃貨」。由於山姆勁敵Costco在深圳開幕，兩夫婦早已打算來朝聖，但因為昨天開幕，Costco人車俱多，兩夫婦於是略改策略，改為駕車至香園圍口岸，再轉車過來，更約同男女親友同行。

何先生稱，今次則無設預算上限，覺得喜歡、適用便會買。（歐嘉樂攝）

何先生稱，可能Costco昨天的墟冚情況傳遍網絡，令不少人卻步，所以他們抵達進場時相當暢順，排隊等候了約30至45分鐘，已較他想像中快和少人；何太雖有點被逼爆場面嚇怕，但作為山姆忠粉，一定要來個產品比併，她笑說：「就算我尋日唔嚟，今日都一定要嚟，然後下個星期再嚟！」

港人評兩對手產品價格相若 Costco稍輸唔夠大

甫開始，一家人分開男子組與女子組行事，各自在Costco搜尋心頭好，明顯男子組看得較仔細和保守。記者遇到何先生時，剛逛了一圈的他只選購了一箱有兩包的國產士多啤梨，他認為兩間超市的產品價錢相若，惟山姆面積比較大，部分門店有兩層，Costco則只有一層店面，先稍輸山姆。

他又稱，因還未仔細逛遍每一區，尚未找到流動電源及汽車用品，所以在產品款式等其他方面，暫時未能比併。不過，他的目標是希望找到山姆沒有的產品，例如露營用品及電器用品，反而食品並非其重點出擊之列，他笑稱：「食嘅嘢已經有太多喇，同埋生肉嗰啲又唔可以帶返香港，對我嚟講冇用。」

自言做足功課從未中伏 今次無上限預算豪買

他又分享自己從未中伏山姆產品的心得，「我會上網睇晒人哋讚嘅、Like嘅先至買」，若有一點點劣評都不會買，以往他每次在山姆花費2,000元至3,000元掃貨，今次則無上限預算，覺得喜歡、適用便會買。

與男子組分別後，記者在超市另一隅的人群中遇上專注食品方面的女子組，當時何太與女親友剛看過帝王蟹等海鮮，尚未心動。然而，她的購物車內已放了一堆戰利品，包括兩大樽益生菌補充品、果仁、麵包及貓糧和狗糧等，但她與女親友都忙着解釋：「我哋啱啱嚟到無幾耐咋，暫時揀咗好少嘢⋯⋯」

何太自言已去過山姆約20次，今次來勁敵Costco「刺探軍情」，皆因「貪佢大、新開、行得開心」。（歐嘉樂攝）

何太自言已去過山姆約20次，今次來勁敵Costco「刺探軍情」，皆因「貪佢大、新開、行得開心」。她當時剛逛了兩圈，初步目測品評認為Costco的產品非常好，「好過山姆少少」，她指這裏產品款式較山姆多，價錢亦便宜一點，性價比相當高。不過，何太坦言不會從此愛上Costco而離棄山姆，因為山姆在珠海有門店，他們可以自駕港車北上去大手掃貨，再直送回家，但若經珠海自駕過來Costco則路途比較遙遠。

她又稱，這次目標十分明確，準備要搶生果，例如士多啤梨、橙及梨等，還有餅乾、廿田中其他特別的東西，預算至少花費5,000元重錘出擊。何太每次大手入貨，到底較在香港買可以便宜多少呢？

港人點評香港零售輸蝕位

她卻說：「價錢同香港比其實差唔多，不過喺呢度買得開心。」她更明言經常北上消費，回港後便不會再花費購物，何太斬釘截鐵地說：「我喺香港唔會再買嘢！我係成日都喺呢度買㗎喇，買得舒服又開心。」

既沒有價格之分，香港到底輸在哪裏？何太強調：「禮貌囉，啲服務囉，差好遠㗎，同埋呢度多選擇好多呀！」她舉例說：「喺香港好似惠康（超市）嗰啲都冇咩嘢揀，同埋啲嘢都畀人揀過晒，又唔新鮮，呢度啲嘢就好新鮮啦！」

她續指，香港租金、人工及物價都貴，地方又細，就算有聲音希望山姆或Costco來港開門市，甚至本港超市集團仿效經營，她覺得無補於事，「肯定到時買嘢都唔荒便宜啦」。

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究竟香港要如何改變才能挽回北上港人的心呢？何太稱：「服務啦，態度好啲啦，或者價錢便宜啲，我哋都會諗嘅，但係依家唔會啦，我哋都係上嚟呢度買，點辛苦都會上嚟。」